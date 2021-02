Corona en extreme weersverandering zorgen voor een run op winter en all season banden

Door de extreme weersverandering zijn veel automobilisten niet berekend op de winterse omstandigheden. Ook hierin speelt Corona een belangrijke rol.



Veel Nederlanders trekken in het voorjaar naar de alpengebieden voor een wintersport vakantie. Daar zijn banden met een winterbandkenmerk ( 3PMS) verplicht. Tegenwoordig hebben zowel winterbanden als all season banden dit kenmerk. De meeste automobilisten kiezen ervoor om in oktober/november reeds te wisselen. Op die manier zijn ze lange wachttijden bij garages en beperkte beschikbaarheid bij een plotselinge weersverslechtering voor. Omdat een wintersport vakantie er dit jaar niet in zit, de pistes zijn slechts beperkt open voor lokale bevolking, en omdat de Nederlandse winters steeds zachter worden hebben slechts een beperkt aantal automobilisten de bandenwissel uit laten voeren. Veel wintersets liggen nog in de opslag. Maar nu het weer omgeslagen is en de verwachting dat we zeker tot einde februari een strenge winterperiode zullen hebben is er een run ontstaan op winterbanden en all season banden.



Tyres in Stock is bandenleverancier voor het garagebedrijf. “Door gebruik te maken van een internationale voorraad van meer dan 30 miljoen banden zijn we in staat om net die banden te leveren die anderen niet hebben liggen.” We zien nu ook een enorme stijging van de vraag naar winter en all season banden. Importeurs doen in maart/april al hun bestelling en als een specifieke band dan in december uitverkocht is dan kan deze dus niet meer geleverd worden. Tyres in Stock heeft ook voorraden in bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Polen in beeld en kan in zo’n geval dus een dergelijke band toch leveren. Bedrijven vinden ons nu voor maten die niet zo gangbaar zijn en inmiddels in Nederland of Duitsland niet meer beschikbaar zijn. 19” banden voor Tesla’s, grote SUV’s als de BMW X5 en X7, Audi Q5 en Q7 of de nieuwe Mercedes EQC. Maar binnen de meer gangbare maten zien we nu ook gaten in de beschikbaarheid. Daarbij worden all season banden steeds populairder. Ook omdat deze beter geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat i.c.m. een weekje skiën in de Alpen. We zien steeds meer automobilisten die in de winter op all season banden rijden en in de zomer terug wisselen naar zomerbanden.



In 2017 reden er relatief meer automobilisten op winterbanden. Door de zachtere winters wordt dit aandeel steeds minder. Het aandeel van Allseason wordt wel steeds groter. 3 jaar geleden was de mix tussen zomer, winter en allseason voor de verkopen binnen Nederland ;



Zomer 59%



Winter 28%



All Seasons 13%



In 2020 was dit :



Zomer 67%



Winter 16%



All Seasons 17%



Winterbanden blijven door een zachtere compound tot een veel lagere temperatuur presteren maar slijten bij warm weer sneller. All season banden zijn voor Nederland een beter alternatief onder winterse omstandigheden, het is een mooi compromis tussen zomer- en winterbanden maar geen 100% vervanger voor een zomerband bij warm weer.



Tyres in Stock Europe BV is sinds 2010 actief als leverancier voor het banden- en garagebedrijf. Onder de klanten zitten ketens als Euromaster en Profile Tyre Center maar ook kleine garagebedrijven en grote dealerholdings. Met vestigingen in Frankrijk en Polen en verkopen in bijna de gehele EU is er een netwerk opgebouwd waarbij de voorraden van de grote importeurs en distributeurs beschikbaar zijn voor hun klanten. De voorraad is voor iedereen online in te zien. Voor prijzen moet er een account aangemaakt worden.



