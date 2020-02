KBO-PCOB: Koolmees, werk aan tussenoplossing voor pensioenuitkering

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de pensioenen. KBO-PCOB stuurde de Kamer een brief, waarin we aandacht vragen voor onder meer lagere netto-pensioenuitkeringen en voor de uitblijvende indexatie. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Daar willen we een snellere oplossing voor. De invoering van een nieuw stelsel met meer indexatieperspectief zal namelijk nog wel even op zich laten wachten. En wij willen niet dat gepensioneerden nog langer tegen een achterstand blijven aankijken”.



Lagere pensioenen



Sinds eind januari ontvangt KBO-PCOB dagelijkse diverse telefoontjes en mailtjes van senioren over de hoogte van hun netto pensioenuitkering. Door een verhoging van de eerste schijf van 18,75% naar 19,45% houden mensen enkele euro’s tot tientjes per maand minder pensioen over. Zij worden daar, zo lijkt vooralsnog het geval te zijn, bij de belastingaangifte over 2020 voor gecompenseerd. Manon Vanderkaa: “De gevolgen van deze inkomstendaling voelen deze mensen echter nu en komen bovenop jarenlang uitblijvende indexatie. Wij willen dat de minister ervoor zorgt dat mensen niet een jaar op die correctie moeten wachten”.



Pensioenadministratie



Een ander thema dat aan de orde zal komen zijn de diverse problemen in de administratie van meerdere pensioenfondsen. In de afgelopen periode is onder gepensioneerden ongerustheid ontstaan over de juistheid van de hoogte van hun pensioen. Fouten in pensioenadministraties hebben ertoe geleid dat er soms pensioen moest worden terugbetaald, met financiële problemen voor individuele gepensioneerden tot gevolg.



KBO-PCOB wil dat de minister, die zegt nu nog niet te weten of het hier gaat om incidenten of structurele problemen, hier grondig onderzoek naar laat doen. Manon Vanderkaa: “Gepensioneerden (en werkenden) moeten erop kunnen rekenen dat het bedrag dat zij volgens hun pensioenuitvoerder gaan ontvangen klopt. Daar richt je je huishoudboekje namelijk op in”.



Uitblijvende indexatie



Tot slot vragen we in onze brief aan de Kamer aandacht voor de een tussenoplossing die moet zorgen voor indexatie. Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB is momenteel als lid van de klankbordgroep betrokken bij de uitwerking van het nieuwe pensioencontract. Ondanks dat er goede stappen worden gezet richting dat nieuwe contract, zal de daadwerkelijke invoering ervan nog op zich laten wachten. Dat betekent dat er in ieder geval tot dat moment, met de huidige regels, niet tot nauwelijks zicht is op indexatie. Wij willen dat de minister aan de slag gaat met een tussenoplossing. Kies er bijvoorbeeld voor om fondsen die gaan overstappen op een nieuw contract de ruimte te geven om te indexeren als dat onder de nieuwe regels mogelijk zou zijn.”



De brief van KBO-PCOB aan de Tweede Kamer is te vinden op kbo-pcob.nl/nieuws.