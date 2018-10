Love For All Festival met Conchita in Leeuwarden

Conchita hoofdact tijdens ‘Love for All’ Festival



Op Zaterdag 3 november is het internationale gay-icoon en songfestivalwinnaar Conchita de hoofdact tijdens het Love For All Festival in Stadsschouwburg De Harmonie. Love For All is onderdeel van de speciale week in De Harmonie over mannen, vrouwen, gender en seksualiteit. De Harmonie zal voor het superfeest omgetoverd worden tot de ultieme roze Love For All dome van Nederland.



Conchita

Conchita werd een internationale bekendheid en ambassadeur voor de LHBTIQ gemeenschap door als ‘vrouw met de baard’ het Eurovisie Songfestival te winnen. Met haar lied ‘Rise like a Phoenix’ maakt ze een statement tegen discriminatie en intolerantie met als motto: “We are unstoppable!”. Conchita nodigt iedereen in een speciaal opgenomen videoclip uit voor het feest in De Harmonie: “It’s going to be a huge party, we will dance the night away in the Cultural Capital of Europe. I hope to see you there!”. Kortom Love For All and let’s party, of liever… rise like a Phoenix!



ReOpening LF2018

Tevens is het Love for All festival op zaterdag 3 november de kick-off van de drieweekse ReOpening van LF2018. De voorstellingen in de Love for All week hebben als rode draad het thema ‘love’. Warme liefde, tragische liefde, bijzondere liefde en vooral liefde voor iedereen zal niet ontbreken. De voorstellingen in de week varieren van Stormram tot het NNT met Dorian, het NNO met Protestsongs en de voorstelling You’ve Changed met daarin de transgender Kate O’Donnel. Het hoogtepunt is zondermeer het grote Love For All feest met Conchita. Dit feest is tevens onderdeel van de ReOpening van LF2018 waarmee Culturele Hoofdstad het prachtige culturele jaar 2018 afsluit.



Hieronder een volledig overzicht van alle voorstellingen van de Love for All week.



Agenda Love for All week:

Stormram meets the Fringe | zaterdag 27 oktober

Festival met o.a. ‘Dont worry Be Yoncé’, ‘De Gendermonologen’, Heksenhamer en Illustere Figuren.



NNT – Dorian | dinsdag 30 & woensdag 31 oktober

Toneelbewerking van ‘The Picture of Dorian Gray’, over de obsessie met jeugdigheid.



NNO – Protestsongs | donderdag 1 november

Beroemde en zelfgeschreven protestsongs door het Noord Nederlands Orkest, o.l.v. Eric Corton. Met optredens van Tim Knol en Maaike Ouboter.

Nederlandse Reisopera – Tosca | vrijdag 2 november

Een opera van Puccini over liefde, lust en list.



Orkater – De Vrouw | zaterdag 3 november

Een voorstelling waarbij 7 mannen op zoek gaan naar wat de vrouw nou eigenlijk is.



You’ve Changed – Kate O’Donell | vrijdag 2 & zaterdag 3 november

Een voorstelling met humor door een transvrouw over maatschappelijke acceptatie door de jaren heen.



Love For All DIZZ=Harmony | zaterdag 3 november

Een uitbundig Love for All festival met optredens van o.a. Conchita (Eurovisie Songfestival 2014), Ferry de Ruiter (The Voice) en Doppelgang (DJ duo, draaiend op o.a. Milkshake, Pinkpop en Mysteryland). In samenwerking met DIZZ Events, dé organisator van LHBTI-feesten in Noord-Nederland.