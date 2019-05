Henk Schiffmacher ontwerpt eigen munt ter ere van 40-jarig jubileum

De wereldberoemde Nederlandse tatoeëerder Henk Schiffmacher zit 40 jaar in het vak. De Koninklijke Nederlandse Munt eert de tattoo artiest daarom met de Henk Schiffmacher munt, gebaseerd op zijn eigen artistieke ontwerp en portret. Vandaag kreeg hij een uniek verguld exemplaar van de munt overhandigd in zijn tattoo shop in Amsterdam.



Hoe het allemaal begon



Op jonge leeftijd begon Henk Schiffmacher met tekenen en won hij regelmatig jaarlijkse tekenwedstrijden. Zijn fascinatie voor tatoeëren bekroop hem in de jaren ’70. In 1979 opende Schiffmacher zijn eerste eigen tattoo shop. Nu, 40 jaar later, is hij een wereldbekende tattoo artiest en is hij zelfs bekroond tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.



Internationale bekendheid



Onder de bijnaam ‘Hanky Panky’ is Schiffmacher internationaal erkend als één van de belangrijkste grootheden in de wereld van de tatoeage. De tattoos van Schiffmacher zijn populair bij een breed én beroemd publiek. Eerder deze maand was zangeres Rita Ora nog op bezoek in zijn tattoo shop. Hij tatoeëerde daarnaast ook de leden van de Red Hot Chili Peppers en Pearl Jam, Kurt Cobain, Robbie Williams en Lady Gaga. Schiffmacher versiert niet alleen lichamen met prachtige ontwerpen, hij is ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van tatoeages.



‘Ik ben een groot verzamelaar van spullen die te maken hebben met tatoeages en diens geschiedenis. De liefde voor verzamelen is met de paplepel ingegoten; mijn moeder was een muntenverzamelaar. Zij zou heel trots op mij zijn geweest als ze zou horen dat haar eigen zoon een munt krijgt! Ik ben heel blij dat de Koninklijke Nederlandse Munt dit mogelijk maakt.’



- Henk Schiffmacher



Limited edition



De Henk Schiffmacher munt is extra speciaal, omdat Schiffmacher zelf de munt en de coincard verpakking heeft ontworpen! Het is een artistieke vermenging van munt en tattoo kunst waarin veel typische Henk Schiffmacher kenmerken zijn verwerkt, zoals zijn welbekende “skull”. Er worden slechts 4.040 coincards gemaakt. Dit aantal is afgeleid van het 40-jarig jubileum van Schiffmacher.



De munt is verkrijgbaar via www.knm.nl/schiffmacher en is exclusief geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt. De Henk Schiffmacher munt is geen wettig betaalmiddel, maar wel een uniek verzamelitem van hoge kwaliteit voor alle fans en tattoo liefhebbers.



‘Voor ons is deze munt een hele bijzondere samenwerking. Henk heeft speciaal voor ons unieke tattoo tekeningen gemaakt die we voor deze gelegenheid eenmalig hebben vertaald in een schitterende munt’.



- Bert van Ravenswaaij, CFO van KNM



Unieke kans: tattoo voor fans



Op vrijdag 7 juni zal Schiffmacher, ter ere van zijn eigen artistieke munt, ‘zijn’ skull bij 20 gelukkige fans tatoeëren in zijn shop in Amsterdam! De eerste 20 aanwezigen met een Schiffmacher munt, kunnen op vertoon van de aangeschafte coincard gratis zijn skull op hun lichaam laten vereeuwigen. Leuk detail, de skull zal ter grootte zijn van de munt! *



*De actievoorwaarden ‘Skull tattoo door Henk Schiffmacher’ zijn van toepassing, deze zijn te vinden op knm.nl/schiffmacher



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlands muntgeld. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waarde producten, geworteld in meer dan vierhonderdvijftig jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. holografische elementen of een microtekst aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, Koninklijke onderscheidingen en verzamelaarsproducten.