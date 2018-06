SURF pleit voor sterk Europa op gebied van high performance computing

De vandaag verschenen editie van de halfjaarlijkse HPC TOP500 kent een nieuwe nummer één: de Amerikaanse Summit-supercomputer. Ondertussen wordt in Nederland hard gewerkt aan een nieuwe Nationale Supercomputer. Deze HPC-voorziening moet volgens prof. dr. Anwar Osseyran, bestuurder bij SURF en algemeen directeur van SURFsara, het nationale supercomputer-centrum in Amsterdam, bovendien bijdragen aan een versteviging van Europa’s concurrentiepositie.



De Summit staat bij het Oak Ridge National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie en is ontwikkeld met onder andere IBM en Nvidia. Met een snelheid van maximaal 200 petaflop per seconde is dit momenteel de snelste computer op aarde. Het systeem neemt een oppervlak van ongeveer twee tennisvelden in beslag, is voorzien van 4.356 nodes met ieder twee 22-core Power9 CPU’s en zes NVIDIA Tesla V100 GPU’s, en is bedoeld voor toepassingen binnen kunstmatige intelligentie en deep learning. De vorige eerste plek werd ingenomen door het Chinese Sunway TaihuLight met piekprestaties van ongeveer 125 petaflop/s.



Ook in Nederland worden er concrete stappen ondernomen richting een belangrijke opwaardering van de nationale HPC-voorzieningen. Zo heeft SURFsara, een werkmaatschappij van coöperatie SURF, een tender uitgeschreven om medio 2019 tot vervanging over te gaan van de Nationale Supercomputer Cartesius (nu op plek 218 in de TOP500). De aanbesteding is gestart in december 2017 en bestaat uit verschillende fasen. Op dit moment worden er met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd.



De bekenmaking van de definitieve partner, de gekozen specificaties en de planning voor de operationele start is sterk afhankelijk van beschikbaarheid van de technologie en componenten bij leveranciers. Wij verwachten hier eind 2018 meer over te kunnen vertellen, tijdens onze jaarlijkse Super Day.



SURF is bij de selectie nadrukkelijk niet op zoek naar een supercomputer die kan wedijveren met de bovenste plekken in de HPC TOP500. Wij stellen namelijk de exponentieel groeiende wensen van onze eindgebruikers op het gebied van toepassingsmogelijkheden (o.a. rekenkracht, dataopslag en -verwerking) voorop, plus een flexibele en toekomstbestendige schaalbaarheid van de configuratie. Bovendien moet hij zo energiezuinig mogelijk zijn.



Prof. dr. Anwar Osseyran: “De TOP500 geeft aan dat de VS met SUMMIT na 5 jaar eindelijk weer op nummer één staat. Maar de verwachting is wel dat China weer snel zal terugslaan. In Europa mogen we niet achterblijven in deze race om technologie, kennis en welvaart. Dit betekent dat wij in Europa de krachten moeten bundelen en hier nadrukkelijk meer in moeten investeren. Alleen dan kunnen wij de concurrentie op wereldschaal aan. De plannen die wij in het EuroHPC-consortium hebben ontwikkeld, zetten daarom vol in op internationale samenwerking. Natuurlijk hoop ik van harte dat onze beleidsmakers in Den Haag en Brussel de benodigde extra investeringen in onze gezamenlijke HPC-infrastructuur mogelijk zullen maken.”



De volledige TOP500 is hier te vinden: https://www.top500.org/lists/2018/06/



