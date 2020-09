Politie houdt “undercover agenten” staande in Utrecht

Zondagmiddag kwamen er meerdere meldingen binnen van verdacht gedrag rondom diverse bedrijfspanden op industrieterrein lage Weide in Utrecht. Een aantal personen zou daar rondsluipen en foto’s maken. De melding was dusdanig serieus dat Politie Utrecht met drie politieauto’s ter plekke de weg heeft afgezet op het industrieterrein en op onderzoek uitging.



De verdachte personen zijn door de agenten benaderd maar die trokken zich daar niets van aan en gaven zelfs aan undercover collega’s te zijn. Ze gedroegen zich verdacht (opvallende kleding) en leken niet herkend te willen worden. Al snel bleek dat de verdachte personen meededen aan een spel en de organisatie daarvan kon de politie overtuigen dat er niets aan de hand was. De agenten zagen er de lol van in en haalden vlug de blokkade weg zodat het spel verder kon gaan.



De personen bleken Undercover 030 aan het spelen te zijn, een coronaproof “escaperoom” beleving in de buitenlucht. Undercover 030 is een live action beleving waarbij burgers als undercover agenten een gestolen koffer met een C2000-ontvanger moeten zien terug te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs. Het heeft volgens de makers wat weg van Hunted, The Big Escape en Wie is de Mol. Undercover 030 tracht de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen.



Er zijn inmiddels de nodige aanpassingen gedaan waardoor bovengenoemde situatie niet nogmaals voorkomt en de betreffende agenten zijn uitgenodigd om zelf een keer “undercover” te gaan in Utrecht.