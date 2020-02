Lancering app LangGelukkig als tegenhanger voor vreemdgaan apps

Per 14 februari 2020 komt de gratis app LangGelukkig uit. Deze app ondersteunt stellen die lang bij elkaar willen blijven. In de app vinden ze informatie en oefeningen op het gebied van communicatie, intimiteit, seksualiteit en liefde.



Met de app hebben relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven en ondernemer Arjen Jilsink een tegenhanger gecreëerd voor apps die vreemdgaan faciliteren en zo stellen uit elkaar drijven.



Hoe verander je ruzies in afspraken? Hoe maak je de relatie liefdevoller en intiemer? Hoe ga je om met dilemma’s en verschillen van inzicht? Hoe geef je je seksleven een boost? Vind de antwoorden in LangGelukkig.



De oefeningen en de informatie in LangGelukkig zijn gebaseerd op psychologisch onderzoek naar relaties en op praktijkervaring met cognitieve gedragstherapie. De app is bedoeld voor stellen die geen acute problemen hebben, maar wel hun relatie willen verbeteren.



Uit onderzoek blijkt dat stellen gemiddeld pas zes jaar na het ontstaan van relatieproblemen in therapie gaan. Met LangGelukkig kunnen stellen zulke problemen voorkomen en anders verhelpen. Op basis van hun antwoorden op de Relatiebarometer geeft LangGelukkig advies over masterclasses die stellen samen, in hun eigen tempo kunnen volgen.