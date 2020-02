OogCheckWeken focust zich op groeiende bijziendheid onder kinderen

Bijziendheid is een groeiend probleem onder kinderen. Dat kinderen in de verte steeds minder goed zien komt onder meer door hun levensstijl: bijna hun hele (sociale) leven verloopt via hun telefoon of tablet. Ook zijn ze minder vaak buiten. Om dit probleem aan te pakken, starten ruim 360 winkels in Nederland en Vlaanderen vanaf volgende week met gratis oogchecks. Dat gebeurt op initiatief van de Nederlandse lenzenfabrikant Procornea.

De cijfers liegen niet

Nu al is een kwart van de 13-jarigen in Nederland bijziend.[1] Doordat een kinderoog nog in de groei is, ontwikkelt de bijziendheid bij jongeren zich sneller. Als je op jonge leeftijd bijziend wordt, is de kans veel groter dat je later ernstige oogproblemen krijgt en slechtziend wordt. Naar verwachting is in 2050 zelfs 50% van de wereldbevolking bijziend.[2]

Landelijke campagne

Middels een landelijke campagne via radio en social media worden ouders/verzorgers opgeroepen om de ogen van hun kinderen te laten checken tijdens de OogCheckWeken. Het is nodig om ouders en kinderen bewust te maken van het feit dat steeds meer kinderen bijziend zijn en dat er oplossingen zijn om progressieve bijziendheid te remmen.

Ikkijkverder.nl

Ouders en kinderen kunnen via een speciale landingspagina www.ikkijkverder.nl meer lezen over dit steeds groter wordende probleem. Ze kunnen o.a. een risico analyse doen en hiermee een indruk krijgen van het risico dat hun kind loopt om bijziend te worden. Op basis van het invoeren van de postcode weten ze waar ze terecht kunnen voor een gratis oogcheck.





[1] NOS.nl Kwart 13-jarigen bijziend, onderzoekers waarschuwen voor telefoongebruik. Jun, 2018.

[2] Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016; 123:1036-42.