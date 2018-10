Op Sterk Water speelt 10 november in Philharmonie voor mantelzorgers

Haarlem, 27 oktober 2018 – Mantelzorgers uit de regio Zuid-Kennemerland zijn zaterdag 10 november op de landelijke Dag van de Mantelzorg van harte welkom in de Philharmonie in Haarlem. Er wordt hen een programma aangeboden, met onder meer een optreden van cabaretgroep Op Sterk Water. De middag is een bedankje van de deelnemende gemeenten voor hun mantelzorgers en wordt georganiseerd door Tandem, Expertisecentrum voor Mantelzorgondersteuning.



Op Sterk Water is gespecialiseerd in het zogenoemde improcabaret. De cabaretiers, acteurs, theatermakers en muzikanten maken hun voorstelling improviserend, deels op basis van aanwijzingen vanuit het publiek. Zo ontstaan nieuwe en originele sketches. De in 1999 opgerichte groep heeft zo’n duizend optredens achter de rug. Waaronder vijf keer op Lowlands, een aantal jaren in comedyclub Toomler in Amsterdam en in vele Nederlandse en Belgische theaters.



De gasten worden zaterdag 10 november in de Philharmonie te Haarlem vanaf 14.15 uur ontvangen met koffie en thee. Het zaalprogramma begint om 14.45 uur en eindigt rond 16.00 uur. Het welkomstwoord wordt uitgesproken door de Haarlemse wethouder Marie-Thérèse Meijs. Aansluitend op het zaalprogramma is er in de foyer gelegenheid om tijdens de borrel onderling ervaringen te delen. Er staan diverse informatietafels waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen of gewoon voor een praatje. Zo zijn onder meer Tandem, Platform Belangenbehartiging Mantelzorg en de betrokken gemeenten van de partij.



Voor informatie over de Dag van de Mantelzorg, aanmeldingsmogelijkheden of informatie over Tandem kan op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur worden gebeld met 023-8910610. Mailen kan ook: info@tandemmantelzorg.nl.