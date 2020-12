Cees-Jan Adema per 1 januari 2021 nieuwe directeur FNLI

Cees-Jan Adema (57) is per 1 januari 2021 benoemd tot directeur van de FNLI.



Het bestuur van de FNLI is zeer verheugd over deze aanstelling. Annemarieke de Haan, per 1 januari aanstaande voorzitter van de FNLI: “Cees-Jan Adema brengt brede kennis en ervaring in de levensmiddelenindustrie met zich mee. Met Adema aan het roer, zal de FNLI – samen met haar leden – de belangrijke bijdrage op het gebied van innovatie en structurele verduurzaming van deze sector verder kunnen vormgeven. Ik kijk ernaar uit om met Cees-Jan en zijn team samen te werken.”



Tot het begin van dit jaar was Cees-Jan Adema directeur van de Vereniging Nederlandse Brouwers. Hij studeerde bedrijfskunde in Groningen en begon zijn carrière als consultant. Tijdens het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij echter diverse nationale en internationale functies in de levensmiddelenindustrie vervuld. Onder andere op het gebied van public affairs en communicatie bij Coca-Cola en PepsiCo. Rode draad in zijn carrière is het werken op het grensvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.



Cees-Jan: "De voedingsmiddelensector is een mooie, dynamische en economisch belangrijke sector. Een sector die haar rol en verantwoordelijkheid neemt op de belangrijke thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid. Een sector die ook voortdurend aan het innoveren is om een gezonde, toekomstbestendige en duurzame sector te blijven. Ik kijk er naar uit om daar vanuit mijn nieuwe rol een bijdrage aan te mogen leveren."