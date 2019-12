Next level Marketing: Emixion kiest voor Marketing Automation in 2020

Online marketing bureau Emixion, gevestigd in Nijmegen en Amsterdam, kiest voor Marketing Automation. Met ingang van het nieuwe decennium verlegt Emixion de focus op de toekomst door middel van Marketing Automation. Bij Marketing Automation worden geautomatiseerde systemen ingezet om (potentiële) klanten te vinden, binden en sturing te geven tijdens de customer journey. Marketing Automation draait in essentie om het instellen van de juiste triggers op het juiste moment om (potentiële) klanten bepaalde content te tonen of acties te stimuleren. Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat deze klanten converteren.



Marketing Automation biedt goede en effectieve mogelijkheden om gepersonaliseerde content te creëren voor de organisaties waarvoor Emixion werkzaam is en er voor te zorgen dat zij in contact komen met (potentiële) klanten. Emixion zal Marketing Automation inzetten om organisaties te ondersteunen bij het creëren van op elke klant afgestemde content en op die manier de relevantie en het aantal conversies te verhogen.



Marketing Automation & Emixion



Wanneer Emixion aan de slag gaat met Marketing Automation zullen zij de ruime, waardevolle kennis die zij bezitten combineren met techniek en psychologie, om dit uiteindelijk samen te brengen in automatisering. Met Marketing Automation worden CRM, marketing en sales geïntegreerd. Door dit te automatiseren kunnen marketing- en salesafdelingen zo efficiënt mogelijk samenwerken vanuit de behoefte van de klant.



Marketing Automation maakt het mogelijk om met weinig inspanning, het rendement en de klantbeleving te maximaliseren. Doordat er inzicht ontstaat in de wensen en behoeften van de (potentiële) klanten, kan er ingespeeld worden op het gedrag van die klanten. Door in te spelen op gedrag, wordt het mogelijk om de juiste informatie op het juiste moment aan te bieden. Op deze manier worden (potentiële) klanten begeleid in het koopproces waardoor de klant bij de desbetreffende organisatie een product of dienst afneemt. Uiteindelijk is dat natuurlijk het ultieme marketingdoel voor veel organisaties: het genereren van meer leads en meer business.



Met Marketing Automation naar 2020



Online marketing en web development, het een kan niet zonder het ander. Ongeveer de helft van het online succes komt door online marketing, de andere helft is te danken aan web development. Het is dan ook geen toeval dat online marketing bureau Emixion zowel online marketeers als web developers in huis heeft om ieder project tot een groot succes te maken. Met de integratie van Marketing Automation binnen Emixion zullen online marketing en web development nóg beter samenwerken, projecten naar nieuwe hoogtes tillen en zich klaar maken voor de toekomst. Een toekomst waarin relevante content, perfecte timing en een stevige strategie onmisbaar zijn.



John Meijering, directeur en eigenaar van Emixion, over Marketing Automation: “Een goed gebouwde website met een ijzersterke marketingstrategie, met gebruik van Marketing Automation samengesmolten en geautomatiseerd met maar één doel. Wat dat doel is? Persoonlijkere content, meer leads en business en, natuurlijk, online succes.”