EQEEP LANCEERT SOFTWARE VOOR ROUTEPLANNING EN ROUTEOPTIMALISATIE

WORKWAVE ROUTE MANAGER VOOR FLEXIBELER, GOEDKOPER, EFFICIENTER EN EFFECTIEVER THUISBEZORGING



Klanten hebben steeds hogere verwachtingen van service en eisen van leveranciers snelle levering en bezorging op vooraf aangegeven tijden van de producten die ze bestellen. Het Nederlandse IT-bedrijf Eqeep, gespecialiseerd in oplossingen voor field service management (FSM) en ERP, speelt op deze behoeften in met het pakket Route Manager van WorkWave. Met de combinatie van de kennis en expertise van Eqeep op het gebied van field service management en WorkWave Route Manager kunnen leveranciers hun klanten beter van dienst zijn door ook de laatste stap, de ‘last mile’ – het bezorgen van producten aan consumenten of bedrijven – te automatiseren en te optimaliseren.



Route Manager is bij bedrijven wereldwijd in gebruik voor het stroomlijnen van de logistieke en operationele processen. Met deze software kunnen mkb-bedrijven snel aan de slag gaan met het automatiseren van inefficiënte bezorgprocessen en het optimaliseren van routes.



Leveranciers kunnen hierdoor hun operationele kosten verlagen, de productiviteit van bezorgers verhogen en de service aan hun klanten op een hoger peil brengen. De statistieken van deze bedrijven laten zien dat de bezorgingen 30% efficienter verlopen en er tot 20% meer bezorgingen gerealiseerd kunnen worden.



Routeoptimalisatie en GPS Tracking



Hoewel de termen routeplanning en routeoptimalisatie soms door elkaar worden gebruikt, zijn ze niet hetzelfde. Andere software voor routeplanning gaat over het algemeen uit van het vertrekpunt en brengt de kortste weg langs de verschillende bezorgpunten in kaart. Routeoptimalisatie van WorkWave daarentegen houdt rekening met een groot aantal andere factoren, waaronder laadvermogens, ploegenpatronen, vooraf bepaalde dekkingsregio's en gewenste bezorgtijden. Route Manager kan pakketten en bezorgers met behulp van GPS tracking volgen en de klant informeren over geschatte aankomsttijden. Dat verbetert niet alleen de service aan de klant maar kan ook de bezorgkosten verminderen doordat de bezorger niet voor een dichte deur komt te staan. Bovendien kan met de software het grootst aantal orders ingepland worden binnen vooraf ingestelde beperkingen.



Kleine en middelgrote bedrijven



Harm van Echteld, CEO van Eqeep: “In de toekomst zal Eqeep zijn product portfolio uitbreiden met andere software van WorkWave. We hebben gekozen voor een partnership met WorkWave omdat dit een logische uitbreiding van ons aanbod is. WorkWave is onderdeel van de Zweedse softwareleverancier IFS en wij zijn een partner van IFS. We zien dat ons huidige aanbod een ERP- of FSM-pakket van IFS vooral geschikt is voor grote ondernemingen. Route Manager leent zich goed voor kleinere en middelgrote bedrijven: de kosten zijn laag en de implementatie vraagt weinig tijd. Ook de integratie met andere bedrijfssoftware en -systemen is eenvoudig.”



Over Eqeep



Eqeep helpt klanten bij het implementeren, optimaliseren, onderhouden en beheren van business software, met als doel organisaties te helpen groeien en meer kostenefficiënt te werken. De dienstverlener biedt klanten ondersteuning en begeleiding, verzorgt software-licenties, levert cloud- en management services solutions en verzorgt tijdelijke inzet van ervaren HBO/WO geschoolde IT-professionals; van programmeur tot projectmanager. Eqeep is gespecialiseerd in Field Service Management (FSM) en Enterprise Resource Planning (ERP) en gecertificeerd Platinum Service- en Channel Partner van IFS. Meer informatie op: www.eqeep.nl/workwave/



Over WorkWave:



WorkWave®, een IFS-bedrijf, is een toonaangevende leverancier van cloud-gebaseerde softwareoplossingen die gericht zijn op het vereenvoudigen van de complexiteit van het beheren van buitendienst- en vlootgebaseerde bedrijven. WorkWave's end-to-end routeplanning en GPS-tracking solution wordt gedreven door de visie om last mile-bedrijven te ondersteunen, waarbij 30%+ operationele efficiëntie en ROI wordt gerealiseerd door middel van slimme routetechnologie. Het krachtige, eigen algoritme in combinatie met het gebruiksgemak maakt het mogelijk om vanaf de eerste dag tijd en geld te besparen. WorkWave Route Manager is door Gartner erkend in het Vehicle Routing & Scheduling Vendor rapport, is door Logistics Tech Outlook uitgeroepen tot Top 10 Routing en Scheduling Solution Provider en is door de SaaS Awards uitgeroepen tot Best SaaS Product for Shipping, Inventory of Vehicle Logistics. Meer informatie op: www.workwave.com/route-manager/