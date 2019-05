Designer Outlet Roermond: "Loving Rembrandt" maakt kunst toegankelijk

Win een originele Rembrandt voor in de woonkamer



De McArthurGlen Designer Outlet in Roermond verkoopt niet alleen de meest toonaangevende designermerken, maar biedt ook toegang tot geweldige kunst. Met 'Loving Rembrandt' lanceert de Designer Outlet een campagne om de kunstenaar te eren en het Jaar van Rembrandt te vieren. Middelpunt van de campagne is een zeldzame ets gemaakt door Rembrandt in 1636, genaamd "Zelfportret met Saskia”. Deelnemers kunnen in het centre of online op https://www.mcarthurglen.com/nl/ tussen 17 mei en 8 juli 2019 kans maken om een authentieke Rembrandt te winnen voor hun woonkamer. De winnaar van de ets wordt bekend gemaakt op de verjaardag van Rembrandt op 15 juli.



"Zelfportret met Saskia" is de enige ets die de meester samen met zijn eerste vrouw toont. Daarom is de "Loving Rembrandt"-campagne een eerbetoon aan hun liefdesverhaal, waarbij de deelnemers wordt gevraagd om ons te vertellen wat voor hen de betekenis van liefde is. In het centrum is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd via een Videobooth. Online kan er deelgenomen worden door https://www.mcarthurglen.com/nl/outlets/nl/designe... te bezoeken en de zin op de website aan te vullen. Antwoorden zijn mogelijk van een enkel woord tot een persoonlijk liefdesverhaal, omdat liefde veelzijdig en voor iedereen verschillend is. Het liefdesverhaal tussen Rembrandt en Saskia was niet altijd gemakkelijk: een getalenteerde maar arme kunstenaar, die de kunstwereld in de 17e eeuw radicaal zou veranderen, en de dochter van een burgemeester, die ondanks alle sociale barrières de liefde van haar leven koos en daarmee zijn grootste muze en inspiratie werd.



De ets zal op spectaculaire wijze onthuld worden. Acteurs in historische kostuums brengen het iconische Rembrandt-schilderij "De Nachtwacht" tot leven en reizen vanuit Amsterdam door heel Nederland. Op 16 mei zullen zij aankomen op het treinstation van Roermond en hun weg vervolgen naar de Designer Outlet, waar de ets zal worden overgedragen als onderdeel van een exclusief evenement.



De ets is tot 1 september 2019 te zien in het Designer Outlet Roermond als onderdeel van een tentoonstelling, met een virtual reality-ervaring en foto's van Rembrandt’s werken. Daarna wordt de ets overhandigd aan de gelukkige winnaar. Er zullen ook verschillende andere activiteiten zijn, variërend van workshops die laten zien hoe etsen worden gemaakt, tot schilderlessen voor kinderen tot de creatie van een Rembrandt-motief met deelname van bezoekers.



"Kunst en cultuur zijn belangrijke componenten van de unieke winkelervaring bij McArthurGlen Designer Outlet. Het is belangrijk voor ons om kunst, zoals onze grote designermerken, toegankelijk te maken voor een breder publiek. We eren Rembrandt en herdenken het 350e jaar van zijn dood, onze campagne helpt hiermee kunst tot een toegankelijke ervaring te maken en geeft iedereen de kans om een originele Rembrandt te bezitten. " aldus Rudolf van Gompel, General Manager Designer Outlet Roermond.





Details over het kunstwerk



Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 Leiden - Amsterdam 1669) Zelfportret met Saskia. Ets op handgemaakt papier (1636). 10.4 x 9.5 cm (papierafmetingen): Bartsch 19; Nowell-Usticke 19; Hind 144; White-Boon 19, II / III, The New Hollstein 158, II / IV



De ets "Zelfportret met Saskia" is gemaakt in 1636, het twee jaar nadat Rembrandt met Saskia van Uylenburgh trouwde. Het verbeeldt de kunstenaar zelf, die op de voorgrond naar de toeschouwer staart, en zijn jonge vrouw, die model en bron van inspiratie is voor de kunstenaar.



Wedstrijd informatie

Volledige details over de wedstrijd en deelname zijn hier beschikbaar: https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designe...

Informatie over winkels, routebeschrijvingen en openingstijden vindt u hier: www.mcarthurglen.com/nl/designer-outlet-roermond/n...



Over de McArthurGlen Group

McArthurGlen Group, Europa's grootste eigenaar, ontwikkelaar en manager van designer outlets, werd in 1993 in Europa opgericht door de Kaempfer Partners. McArthurGlen, de pionier van designer outlet-winkels in Europa, heeft sindsdien 6,8 miljoen vierkante meter aan outletruimte ontwikkeld.



Het bedrijf beheert 24 McArthurGlen Designer Outlets in negen landen: Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.



De centers bieden onderdak aan de meest gewilde luxe- en premiummerken en bieden klanten die van mode houden het hele jaar door een levendige en hoogwaardige winkelomgeving. In 2013 werd McArthurGlen een joint venture tussen de Kaempfer Partners en Simon Property Group Co. (NYSE SPG), 's werelds grootste eigenaar van winkelvastgoed. Als onderdeel van haar voortdurende uitbreiding, ontwikkelt McArthurGlen nieuwe designerwinkels in: Cannock (in de buurt van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk), Remscheid (in de buurt van de Duitse steden Keulen en Düsseldorf), Málaga (Zuid-Spanje) en een designer outlet in de buurt van Parijs (Normandië). Ga voor meer informatie naar https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/.