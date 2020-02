Nominaties Grote Poëzieprijs bekend

Dichtbundels van Ellen Deckwitz, Asha Karami, Vrouwkje Tuinman, Peter Verhelst en marwin vos maken kans op De Grote Poëzieprijs.



Vanavond werd de shortlist van nominaties bekend gemaakt tijdens het literaire programma ‘De Poëzieclub presenteert’ in Perdu in Amsterdam. De Grote Poëzieprijs is dé prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont jaarlijks de beste bundel van het voorgaande jaar met een bedrag van 25.000 euro.



De genomineerden verdienden hun plek op de shortlist met de volgende bundels:



• Hogere natuurkunde - Ellen Deckwitz, verschenen bij Uitgeverij Pluim



• Godface - Ahsa Karami, verschenen bij De Bezige Bij



• Lijfrente - Vrouwkje Tuinman, verschenen bij Cossee



• Zon - Peter Verhelst, verschenen bij De Bezige Bij



• het leven van de sterren – marwin vos, verschenen bij het balanseer



De jury, die bestaat uit Roos Van Acker, Germanist, tv-presentator, radiomaker en zangeres; Noraly Beyer, oud-nieuwslezer van het NOS Journaal en de Wereldomroep; Anna de Bruyckere, schrijver van poëzie, toneel, essays en verhalen; Babs Gons, schrijver, performer en stuwende kracht achter een flink aantal spoken word-initiatieven en Kila van der Starre, literatuurwetenschapper en poëziecriticus, kreeg 118 dichtbundels ter beoordeling binnen.



De jury concludeert dat de hedendaagse poëzie spannend is: ‘Veel dichters durven het experiment aan te gaan, waardoor ze de grenzen van het genre oprekken. In de 118 deelnemende dichtbundels is een veelheid aan stemmen en benaderingen te lezen. Van zeer lyrisch tot onpersoonlijk en zakelijk, van breed uitwaaierend tot beknopt, van essayistisch tot abstract en impressionistisch, van miniatuurtjes die elk op zichzelf staan tot bundels die één groot verhaal vertellen. Veel dichtbundels zijn uitgesproken en geëngageerd. De inzendingen beslaan een breed scala aan onderwerpen, waarbij het politieke niet geschuwd wordt en het in het bijzonder opvalt dat klimaatverandering zich sterk geworteld heeft in het poëtisch bewustzijn. We waren blij verrast met de inzendingen van geïllustreerde poëzie en kinderpoëzie, al is daar geen nominatie uit voortgekomen. De diversiteit aan poëzie maakt nu al nieuwsgierig naar de dichtbundels die het komende jaar zullen worden ingezonden.



Dit was het tweede jaar waarin ook in eigen beheer uitgegeven dichtbundels ingezonden konden worden. We ontvingen er vijftien. Daarnaast was er een tiental bundels dat verscheen bij zeer kleine uitgeverijen met slechts enkele titels in het fonds. Helaas hebben ook die de shortlist niet bereikt, al bleven sommige bundels tijdens de jurering lang meedingen. Daaruit trekken wij de les dat de geoefende blik van een ervaren redacteur essentieel is om een bundel tot een ijzersterk werk te maken, en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen niet noodzakelijk is. Dat gezegd zijnde weten we uit ervaring hoeveel een poëziepublicatie in eigen beheer kan opleveren en hoe dankbaar en leerzaam een keuze voor die weg dus wel degelijk kan zijn.’ Aldus de jury.



De Grote Poëzieprijs wordt samen met De Gedichtenwedstrijd georganiseerd onder de noemer Prijs de Poëzie. De winnende bundel wordt op 21 maart 2020 - Wereld Poëziedag - bekendgemaakt in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam.



Awater Poëzieprijs

Tijdens het feestelijke programma in Perdu kreeg dichter Mischa Andriessen voor zijn bundel Winterlaken de Awater Poëzieprijs 2019 overhandigd door redacteur Vicky Franken. De Awater Poëzieprijs is de jaarlijkse prijs van poëzietijdschrift Awater ter waarde van 500 euro. Voor de toekenning van de prijs kozen maar liefst 27 Nederlandse en Vlaamse beroepslezers (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers) uit het poëzieaanbod van het afgelopen jaar de bundel die zij het meest waarderen. Eerder werk van Mischa Andriessen werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs (2009) en de J.C. Bloem-Poëzieprijs (2013).



Deelnemende organisaties en fondsen

Prijs de Poëzie 2020 is een productie van de Poëzieclub en wordt mede mogelijk gemaakt door alle deelnemers, De Brakke Grond, het Elise Mathilde Fonds, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, VSBfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Turing Foundation, Lirafonds, School der Poëzie en Poetry International.