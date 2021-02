De Winter Sport start als eerste zwemlesaanbieder met ‘schoolzwemmen’.

De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid bracht afgelopen vrijdag naar buiten dat schoolzwemmen in gemeentes wel is toegestaan onder de noemer onderwijs, maar zwemles door een zwembad, zwemschool of vereniging niet, want dat is sport. Nu heeft Zwemschool De Winter Sport alle voorbereidingen getroffen om open te gaan voor ‘schoolzwemmen’.



Zwemschool De Winter Sport is al 14 jaar een begrip in Hilversum en omstreken en maakt sinds drie jaar gebruik van haar eigen zwembad ( T’ Gooische Bad). De eigenaar Shiva de Winter heeft na overleg zich schriftelijk gemeld bij de voorzitter van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Burgemeester Pieter Broertjes met de melding van de opening.



Landelijk geldt conform de coronamaatregelen een sluiting van gebouwen zoals zwembaden. Uitzondering op deze regel is schoolzwemmen: zwemles onder schooltijd, aangeboden door of samen met de gemeente. Op veel plaatsen in Nederland is dit wegbezuinigd door de jaren heen, met name door het intrekken van de rijkssubsidie op schoolzwemmen tussen 2004 en 2008, I.v.m. de invoering van een ‘ vangnet regeling’. Nu gaat Zwemschool De Winter Sport zich richten op het aanbieden van schoolzwemles voor schoolgaande kinderen in en om Hilversum. De motivatie destijds was voornamelijk dat er voldoende aanbod was voor kinderen. Tevens benadrukte de gemeenteraad dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen van zwemles voor hun kind, en daar waar dit financieel niet mogelijk is zijn er subsidie regelingen.



Conform een door de NSWZ opgestelde routekaart voor zwemles zullen de lessen in beginsel (tot het eind van de zware lockdown 2 maart ) gelden voor kinderen tot 8 jaar. De reden is dat de basisscholen tegen problemen aanlopen in groep 7 en 8, die als extra risico worden gezien. De NSWZ heeft zich hier gezamenlijk met 20 branche organisaties al over uitgesproken richting de Tweede Kamer. Het reguliere inhalen en afmelden van zwemlessen staat ook tot het eind van de lockdown uit, om nu te gaan werken met zogeheten bubbels. De kinderen zitten de komende weken in eigen groepjes. Net als op het basis onderwijs zal bij een besmetting in een groepje, de hele groep 5 dagen in thuis quarantaine moeten. Net als in het basis onderwijs zal bij een besmetting het gehele groepje vijf dagen in thuis quarantaine moeten. Hierna volgt een test. Bij het niet (willen) afnemen van een test volgen hier de vijf dagen extra op.



Zwemschool De Winter Sport heeft via een brief aan alle basisscholen uitleg gegeven over de manier van werken. Ouders moeten een verklaring invullen waarin zij wel of geen toestemming geven bij een besmetting de basisschool te informeren, om de samenwerking met de school te garanderen.



Shiva de Winter trekt al maanden hard aan de status van de commerciële zwemlesaanbieders die tussen wal en schip vallen. De derde sluiting (nu 9 weken) is de zwaarste, helemaal gezien het feit dat er nog maar 18 weken tot de zomervakantie resten en wij als zwemonderwijzers onze verantwoordelijkheid willen nemen en dit nu proberen op te vangen zodat er zo veel mogelijk kinderen zwemveilig zijn en er zo min mogelijk verdrinkingen plaatsvinden deze zomer. De risico’s zijn immens en de veiligheid van kinderen staat op het spel. Eerder richtte de NSWZ uit naam van De Winter zich al aan de Tweede Kamer, Ministers en leden van het OMT.



Nederland kent ruim 300.000 zwemlesleerlingen waarvan 200.000 voor het A diploma. De leerlingen zijn verdeeld over Zwembaden, schoolzwemmen, zwemscholen en verenigingen. Het belang van de voortgang van zwemles is groot met oog op de naderende zomervakantie.



Zwemschool De Winter Sport onderhoudt nauwe contacten met de afdelingen binnen Gemeente Hilversum. Het belangrijkste is dat alle veiligheidsregio’s wijzen naar Den Haag. Voor iedereen is er sprake van onduidelijkheid, het is dus van belang om naast elkaar/samen te werken in plaats van tegenover elkaar. Opdracht tot handhaving wordt dan ook niet kwalijk genomen aan het adres van de Gemeente Hilversum maar is een opstap richting de rechter. Een kort geding is een volgende stap. Zelf hoopt De Winter dat het zover niet hoeft te komen. ,,Wij hebben allemaal een doel voor ogen: de kinderen zo goed en veilig mogelijk leren zwemmen. Daar hebben wij als zwemonderwijzers veel voor over, maar we moeten daar wel de ruimte voor krijgen. Als je de actualiteiten volgt kan het nog wel eens eind maart worden. Dan is de crisis niet te overzien”, zegt hij.



Zwemschool De Winter Sport start zijn eerste lessen volgens een streng protocol morgenmiddag (woensdag 10 februari) vanaf 13:30. Vanaf donderdag volgen er ochtendlessen 6:15 – 8:45 en vanaf het weekend ook in de weekenden.