Veel vrouwen verwachten nadelige invloed ouderschap op carrière

Ruim vier op tien vrouwen denkt dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig veranderen wanneer zij een kind krijgen. Bijna de helft van de moeders heeft het gevoel dat zij na hun zwangerschapsverlof over het hoofd wordt gezien voor promoties. Om diezelfde reden is 38 procent huiverig om gebruik te maken van werk-privé balans regelingen die hun werkgever aanbiedt. Dat blijkt uit onderzoek van accounts- en adviesbureau PwC. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag heeft PwC ruim 3600 werkende vrouwen tussen de 28 en 40 jaar gevraagd naar hun carrièreontwikkeling. Daaruit blijkt dat vrouwen zelfverzekerd en ambitieus zijn. Ook geven zij aan bewuster te zijn van het feit dat zij zichzelf moeten promoten, bijvoorbeeld als zij loonsverhoging willen. Vrouwen zetten echter vraagtekens bij wat hun werkgever hen vertelt over ontwikkeling en promoties, met name omdat er al tijden gepraat wordt over het creëren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. “Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen vinden dat bedrijven transparanter moeten handelen. Er zou meer informatie moeten komen over hun perspectieven, waar zij staan en hoe zij kunnen doorgroeien”, aldus Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC. Velthuijsen wijst op een opvallende conclusie uit het onderzoek. 95 procent van de vrouwen geeft aan flexibiliteit belangrijk te vinden om werk en privé te kunnen balanceren. Maar tegelijkertijd zijn zij huiverig voor de gevolgen van flexibel werken voor hun professionele groei. “Bedrijven zouden daarom opnieuw naar de insteek van hun werk-privé balans regelingen moeten kijken."

1. Voor dit onderzoek zijn 3627 vrouwelijke professionals tussen de 28 en 40 jaar bevraagd. 104 van hen werken in Nederland. Vrouwen uit 61 landen en 27 industrieën deden mee aan het onderzoek.



3. PwC is verbonden aan HeForShe, een VN initiatief voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.



