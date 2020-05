Amsterdam krijgt half juni een 350 meter lang kunstwerk

Amsterdammers selecteren het winnende ‘Hekkenthon’ ontwerp dat wordt getoond op 100 bouwhekken in Zuidoost



Amsterdam Zuidoost transformeert komende jaren drastisch: Amstel III gaat van een grijs kantorengebied naar een aantrekkelijke stadswijk. Dit betekent een periode vol met bouwhekken, kranen en wegafsluitingen. Om deze fase toch zo leefbaar mogelijk te maken voor mensen die in het gebied werken, wonen of recreëren, organiseerde HOBU een ‘Hekkenthon’ – een 24 uur durende ontwerpwedstrijd met bouwhekken als canvas. Er kan online gestemd worden op drie geselecteerde ontwerpen: van een interactieve installatie tot kleurrijke kunst geïnspireerd op de omgeving. Vanaf half juni is het winnende ontwerp te zien op maar liefst 350 meter hekwerk in Holendrecht.



Creatieve pressure cooker voor 350 meter canvas



Op 21 en 22 mei vond de allereerste ‘Hekkenthon’ plaats met de ontwerpers Munir de Vries, AiRich en Tamar Rozenblat & Ramaz Goiati. Binnen één etmaal kwamen zij ieder met een concept dat de stad kleur geeft tijdens de bouwperiode. De ontwerpen zijn te zien via hobu.amsterdam/hekkenthon. Tot en met donderdag 28 mei 12:00 uur kunnen bewoners en geïnteresseerden via deze site op hun favoriet stemmen.



De artistieke invulling van de 100 bouwhekken – samen goed voor een canvas van maar liefst 350 meter – draagt bij aan een prettige beleving van het gebied tijdens bouw en transformatie. De hekken worden vanaf half juni in Holendrecht ingezet door projectontwikkelaar Greystar en de Gemeente Amsterdam.



De ontwerpen: interactief, kleurrijk en intiem



Munir de Vries maakte binnen 24 uur het werk ‘You’ll Never Walk Alone’, een stop motion concept in de publieke ruimte. Op het bouwhek-canvas lopen figuren de toekomst tegemoet: met alle hekken achter elkaar ontstaat een vloeiende beweging. Passanten worden aangemoedigd dezelfde houding aan te nemen als de figuren en zelf een stop motion video te maken. ‘s Avonds worden de hekken één voor één uitgelicht als een live animatie.



AiRich presenteert met haar werk ‘Memre Bimre’ kleurrijke fotocollages die de verschillende culturen van de dominante etniciteiten uit Amsterdam Zuidoost belichten. Vanaf een afstandje is het een abstract patroon, maar dichterbij zie je verrassende lokale ‘ingrediënten’. “Voor de oude Bijlmerbewoner is het een stukje herkenning en voor de nieuwe bewoners zijn deze losse elementen een opwarmertje voor wat ze zullen tegenkomen in hun woonomgeving”, aldus AiRich.



Tamar Rozenblat & Ramaz Goiati transformeren een Bijlmers stadsgezicht in een intieme compositie van kleuren en vormen, die doet denken aan een aquarel met houten omlijsting. Volgens het duo is het een vertaalslag om anders naar architectuur te kijken en de gebiedstransformatie toegankelijker te maken voor een breed publiek. Een aantrekkelijk beeld is het werk genaamd ‘Colorful City’ zeker ook.



Bekendmaking winnaar



De online stemmen wegen mee in de uiteindelijke beslissing van de jury. De jury bestaat uit Mark Kottman (Greystar en OurDomain), Gracia Clijdesdale (gebiedsmakelaar Holendrecht) en Mick la Rock (kunstenaar). Op 28 mei wordt de winnaar bekend gemaakt op hobu.amsterdam.



HOBU: Holendrecht en Bullewijk in beweging



De Hekkenthon is een project van HOBU in samenwerking met projectontwikkelaar Greystar en de Gemeente Amsterdam. HOBU is actief als aanjager in het gebied Holendrecht en Bullewijk. HOBU, gevormd door WeTheCity en Pop-Up City, Vinger.nl en Realfakeshoes, werken samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die leiden tot kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijken. Meer informatie is te vinden op hobu.amsterdam.