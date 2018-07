NVM-mondhygiënisten steunt besluit ministerraad

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten



Utrecht, 6 juli 2018 – Aan het einde van de middag heeft de ministerraad ingestemd met het besluit van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. NVM-mondhygiënisten steunt de inzet van het kabinet en de minister om het experiment te starten en mondhygiënisten voor een periode van vier jaar de bevoegdheid te verlenen op het gebied van het boren van eerste beginnende gaatjes, het maken van röntgenfoto’s en het toedienen van verdoving. Hiermee kan de mondhygiënist als leidende zorgprofessional in de preventieve mondzorg haar taken effectiever en efficiënter inzetten voor de patiënten.



“Elke mondzorgprofessional is expert op zijn eigen terrein, maar goede zorg komt door samenwerking met één gemeenschappelijk doel: een mondgezonde generatie. We zijn klaar voor het experiment!”, reageert Manon van Splunter-Schneider, voorzitter NVM-mondhygiënisten op het besluit.



Belang goede mondgezondheid

De afgelopen jaren is uit verschillende onderzoeken gebleken dat er grote zorgen zijn over de mondgezondheid bij mensen met een lage sociaal-economische status, jongeren en (kwetsbare) ouderen. De mondgezondheid is nauw verbonden met de algehele gezondheid en kan in slechte staat het begin zijn van bredere gezondheidsproblemen. Niet alleen is het noodzakelijk dat een slechte mondgezondheid verholpen wordt, maar ook dat deze voorkomen wordt. Een slechte mondgezondheid veroorzaakt namelijk extra zorgkosten als uiteindelijk toch moet worden overgegaan tot behandeling.



Ook inzet op preventie

Bij de inzet op een goede mondgezondheid is een preventieve inzet nodig, naast de traditionele curatieve inzet. De mondhygiënist is opgeleid om zich op deze preventieve mondzorg te richten. Door in een vroeg stadium al de juiste behandeling in te zetten, worden toekomstige problemen voor het gebit en de mond voorkomen en heeft een goede mondgezondheid ook een positief effect op de algehele gezondheid. De verlening van zelfstandige bevoegdheden helpt mondhygiënisten om de taak van de preventieve mondzorg nog beter op te pakken. Zo kunnen ze zich dus op de beste manier voor de mondgezondheid van de patiënt inzetten. Manon van Splunter-Schneider: “Het is goed dat we, in het belang van de patiënt, nu eindelijk het volledige deskundigheidsgebied kunnen inzetten waarvoor we zijn opgeleid.”



Samenwerking essentieel

Met de duidelijkheid die het kabinet door het bekrachtigen van de AMvB heeft gecreëerd, is het nu belangrijk dat in het belang van de patiënt de samenwerking tussen mondzorgprofessionals versterkt wordt. NVM-mondhygiënisten heeft te allen tijde ingezet op een goede samenwerking binnen de mondzorgketen en zal dit blijven doen. Het experiment biedt de verschillende zorgverleners binnen en buiten de mondzorg de mogelijkheid om op een efficiënte manier de grote problemen met de mondgezondheid van met name risicogroepen aan te pakken.