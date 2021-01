Persuitnodiging: Hydrogen Cross Border Conference

Op vrijdag 5 februari vindt de eerste Duits-Nederlandse waterstofdag plaats. In het innovatieve online format van de tweetalige conferentie krijgen bedrijven en projecten de gelegenheid zich te presenteren, met elkaar te netwerken en te discussiëren met politieke vertegenwoordigers van beide landen over de belangrijkste uitdagingen bij het opbouwen van een waterstofeconomie. Aan de conferentie nemen ook de Duitse regiominister Birgit Honé en Nienke Homan, Gedeputeerde in Groningen deel.



Om de samenwerking van de innovatiepartners Duitsland en Nederland te versterken, is op 21 januari 2021 het Duits-Nederlandse innovatie- en technologiepact ondertekend. Dit pact stimuleert innovatie en structurele samenwerking rond prioritaire thema’s als de energietransitie, smart industry, mobiliteit en zorg. De Hydrogen Cross Border Conference is een concrete uitdrukking van deze samenwerking.



Via onderstaande link kunt u het volledige programma bekijken. De pers kan zich via deze link ook aanmelden.



https://www.fme.nl/agenda/hydrogen-cross-border-conference



Voor de pers is er die dag van 15.00 tot 15.30 gelegenheid om vragen te stellen aan de Groningse gedeputeerde Nienke Homan.