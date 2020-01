André Rieu kondigt 12e Maastricht-concert aan

Grote vraag naar tickets!



André Rieu is blij een extra Vrijthof-concert aan te kunnen kondigen op donderdag 16 juli 2020.



Het concert completeert dit jaar de reeks van 12 muzikale avonden op het Vrijthof in Maastricht.



Meer dan 80.000 tickets zijn al verkocht voor de eerste 11 concerten.



Aanstaande zaterdag en zondag verwelkomen André Rieu en zijn Johann Strauss orkest het nieuwe jaar met magische nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen, gevolgd door de bioscoopuitzending van "André Rieu - 70 jaar jong" in bioscopen in heel Nederland op 18 en 19 Januari.



Aansluitend start André Rieu zijn wereldtour met een reeks concerten in Duitsland, gevolgd door een tournee in de USA, Oost-Europa, Oostenrijk en Chili, evenals in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.



In juli keert hij terug op het podium in zijn geboortestad Maastricht voor zijn langverwachte concerten in juli.



Tickets en reispakketten voor donderdag 16 juli 2020 zijn vanaf vrijdag 10 januari om 10.00 uur te koop op https://www.andrerieu.com/



Maastricht Concerten 2020



2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16 (nieuw!), 17, 18, 19. Juli 2020



Tickets vanaf 65 euro



https://www.andrerieu.com/