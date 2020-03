Fietsersbond: Het is nu wel heel stil op het fietspad

“Er wordt veel gewandeld en gejogd, deze dagen. Maar fietsen is ook verantwoord bewegen, zolang het niet in groepen is.” Dat schrijft Saskia Kluit van de Fietsersbond vandaag in een opiniestuk in het AD. ,,Dan moeten fietswinkels en parken wel open zijn.''



Vorige week gingen veel mensen naar buiten voor een rondje door het park, bos of strand. Daarbij hielden velen te weinig afstand tot elkaar om besmetting met het coronavirus te kunnen voorkomen. “Gelukkig zien we na de aangescherpte richtlijnen van minister Grapperhaus veel meer mensen 1,5 meter afstand houden”, schrijft Kluit.



“Het is stiller geworden op straat”, vervolgt ze. “Misschien wel iets té stil. Want op de website rivm.nl staan ook duidelijke beweegrichtlijnen, waar veel mensen zich niet meer aan houden: 'Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen. En doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten (voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen)'. Voor kinderen geldt: 'Doe minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning en doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten'.”



Wie in parken bootcampt, over volle duinpaadjes wandelt of op stranden bokslessen volgt, houdt zich volgens Kluit weliswaar aan die richtlijnen, maar niet aan de coronarichtlijnen. “Wie fietst, mits op de juiste afstand van anderen, doet het allebei”, vervolgt ze. “Volgens de Duitse viroloog Michael Barczok is het risico op besmetting zelfs 'nul', omdat het coronavirus voornamelijk wordt overgedragen door een korte-afstands-druppelinfectie.”



Volgens Kluit kennen veel mensen de beweegnorm van 10.000 stappen. “Maar ze beseffen niet dat het voor de gezondheid net zo goed is om op de fiets te stappen, of dat nu een e-bike is, een swapfiets of een hometrainer. Regelmatig fietsen levert geen corona op, maar heeft wel een gunstig effect op onder meer spierkracht, flexibiliteit, snelheid en uithoudingsvermogen”.



Hoogleraar klinische sportgeneeskunde Frank Backx van het UMC Utrecht wees de Fietsersbond er onlangs op dat fietsen zelfs kan helpen na een ziekenhuisopname. Kluit: “In een programma van het UMC Utrecht voor oncologische revalidatie worden patiënten met kanker langs de sportarts gestuurd. Die test hen of ze weer kunnen trainen, en geven dan gericht advies. Ook hartrevalidatie begint met een fietsrecept: dat je zo'n twee à drie weken na de operatie moet gaan trainen, op een hometrainer bijvoorbeeld. Zulk advies geldt ook bij andere aandoeningen en ziektes, zoals depressies en hernia's.”



De Fietsersbond vindt dus dat Nederlanders naast wandelen en joggen weer meer moeten gaan fietsen. “Maar dan moet dat wel kunnen”, schrijft Kluit. “Dan moeten fietsenmakers en fietsenwinkels open blijven, en ook de parken en fietspaden. Het klopt dat sommige fietspaden wat smal zijn, maar het buitengebied is groot. Daar komen is voor wandelaars wat lastig. Fiets er dus opuit!”