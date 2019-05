Joris Voorhoeve als Hoofd Capital Markets bij Orange Capital Partners

Orange Capital Partners heeft vandaag bekend gemaakt dat Joris Voorhoeve is aangenomen als hoofd Capital Markets. In de afgelopen 15 jaar bekleedde Joris diverse leidinggevende posities bij toonaangevende banken als Kempen en ABN Amro.



In zijn nieuwe rol zal Joris verantwoordelijk zijn voor de internationale expansie van het Orange Capital Partners platform, het initiëren van nieuwe partnerships, en het begeleiden van capital market transacties. Met Joris aan boord, bestaat het Orange Capital Partners team nu uit 30 medewerkers in Amsterdam en Dublin.



Victor van Bommel, CEO: "We zijn erg blij dat Joris zich aansluit bij Orange Capital Partners. Naast de verder groei van ons platform in Nederland, zullen wij de komende jaren verder investeren in het buitenland. Dit zullen we doen door het opzetten van nieuwe partnership en mogelijk door overnames van bestaande platforms. Joris zijn netwerk en ruime ervaring in corporate finance is hiervoor van groot belang.”



Joris Voorhoeve: "Ik ben verheugd mij bij Orange Capital Partners aan te sluiten, een snelgroeiende en succesvolle investeringsmaatschappij, met een sterke toewijding om te werken volgens de hoogste normen van integriteit en transparantie. Samen met het getalenteerde team, zie ik ernaar uit om de internationale groei van Orange Capital Partners verder te ondersteunen.”