LetsGoDigital toont Samsung Galaxy Note 21 Ultra

In de tweede helft van 2021 wordt de opvolger van de Galaxy Note 20 (Ultra) verwacht. Deze high-end smartphone serie staat bekend om de meegeleverde styluspen, genaamd de S Pen.



Op 14 januari 2021 zal Samsung een virtueel evenement organiseren om de nieuwe Samsung Galaxy S21 smartphone line-up officieel aan te kondigen. Nagenoeg alle details omtrent de drietal nieuwe S-serie modellen zijn inmiddels al bekend op internet. Zodoende werpt online magazine LetsGoDigital alvast een blik in de toekomst, want in de tweede helft van 2021 wordt de opvolger van de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra verwacht.



LetsGoDigital heeft op haar website digitaal vormgegeven beelden gepubliceerd, die het mogelijke design van de Galaxy Note 21 Ultra illustreren. De lifestyle afbeeldingen zijn gemaakt door in-house designer Giuseppe Spinelli. De publicatie op het nieuwsplatform gaat ook dieper in op de technische specificaties van het nieuwe product en de geschiedenis van de Note serie.



De Galaxy Note smartphonereeks bestaat in 2021 exact 10 jaar. Vanaf de allereerste Note worden de toestellen geleverd met een S Pen. Deze styluspen is door de jaren heen sterk verfijnd, waardoor het een uiterst veelzijdig en onmisbaar hulpmiddel is geworden voor de Note-gebruiker.



Meer weten over de high-end smartphone van Samsung? Bezoek de website van LetsGoDigital voor de volledige publicatie over de Samsung Galaxy Note 21 Ultra 5G.



Publicatie: https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-g...