25.000 gratis maaltijden voor gezinnen met ziek kind

Hartverwarmend initiatief: lunches en diners voor Ronald McDonald Huizen



Partycateraar Huis vol Smaak en Compagnon Events hebben de handen ineengeslagen voor de Ronald McDonald Huizen in heel Nederland. De komende twee maanden verzorgen deze Rotterdamse ondernemers ruim 25.000 gratis verse maaltijden voor gezinnen die verblijven in een van de Huizen. Dankzij deze actie hoeven ouders in een Huis niet zelf naar de supermarkt. De kans op een corona-besmetting is daardoor kleiner.



Met de maaltijden ontzorgen de initiatiefnemers ouders met een ziek kind, tijdens een vaak moeilijke ziekenhuisperiode. Gesponsord door relaties, kunnen de Rotterdamse cateraar en de eventorganisator de actie belangeloos organiseren en gratis aanbieden aan de gezinnen. Organisator Fred Abel is trots op de samenwerking: “Fantastisch dat we zo onze krachten bundelen, en de gezinnen lichtpuntjes kunnen bieden in deze tijd.”



Minder zorgen, en meer tijd samen



Dankzij de Rotterdamse ondernemers hoeven in heel Nederland ouders in een Ronald McDonald Huis niet naar de supermarkt. Dat betekent minder zorgen om besmettingsgevaar. Een besmetting is voor deze gezinnen namelijk extra impactvol: als zij besmet worden met het coronavirus, mogen zij hun zieke kind in het ziekenhuis niet bezoeken. De gasten in de Ronald McDonald Huizen zijn geraakt door het initiatief. Moeder Leonie, gast in een van de Huizen, vertelt: “Dankzij deze heerlijke maaltijden hebben we meer tijd voor ons zieke kind, en ook nog eens meer tijd als gezin samen.”



Enthousiaste ambassadeur



Robert ten Brink, ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, omarmt de actie: “Dankzij deze prachtige actie zetten ouders in elk Ronald McDonald Huis een gezonde, verse maaltijd op tafel voor het hele gezin. Even geen zorgen over naar de supermarkt moeten en eten bereiden. Dat maakt echt het verschil voor hen, juist in deze tijd.”



De maaltijden van Huis vol Smaak en Compagnon Events worden verdeeld over Ronald McDonald huizen in Nederland. De maaltijden worden in de centrale productiekeuken van het Huis vol Smaak onder strikte hygiënisch voorzorgsmaatregelen geproduceerd. De actie loopt van 16 april t/m 11 juni 2020. Meer info: huisvolsmaak.nl/zorgvooreenmaaltijd.