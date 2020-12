VSK: NVWA-onderzoek tabaksreclame in supermarkten treft geen doel en is onzorgvuldig

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) heeft kennisgenomen van de berichtgeving over het onderzoek van de NVWA inzake zogenaamde verboden tabaksreclame bij supermarkten.



“Tabaksreclame bij supermarkten komt niet voor”, aldus VSK. “Wat de NVWA heeft aangetroffen zijn commerciële afspraken tussen fabrikant en detailhandel. Dergelijke afspraken zijn een integraal onderdeel van het verdienmodel van de detailhandel en behoren tot de normale handelspraktijk. Vrijwel iedere producent van welk product dan ook, betaalt voor toegang tot het schap.”



“Het feit dat uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat alle onderzochte supermarkten en alle tabaksbedrijven dergelijke afspraken maken betekent dat deze handelswijze dagelijks gebruik is.” VSK-directeur Jan Hein Sträter: ,,In de ogen van de branche is er geen sprake van onoorbaar dan wel onwettig handelen.”



Onwettig



Eerder legde de NVWA al boetes op vanwege soortgelijke afspraken bij tabakspeciaalzaken. Tegen die boetes lopen alle procedures nog. VSK heeft er veel vertrouwen in dat die gunstig zullen aflopen. ,,VWS en de NVWA weten al sinds jaar en dag dat dit soort afspraken bestaan. Zij zouden die graag verboden willen zien. Dat kan maar dan moet men de wet aanpassen. Door met terugwerkende kracht de uitleg van de wet naar eigen hand te zetten, handelt VWS onwettig en onzorgvuldig", aldus Jan Hein Sträter.