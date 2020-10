· Na de aankondiging* van het nieuwe Upfield Food Science Centre in juni dit jaar, is de innovatieve producent van plantaardige margarines, spreads en kaas begonnen met de bouw van het ultramoderne onderzoekscentrum in Wageningen



· Met het project, dat een jaar zal duren, geeft Upfield verder invulling aan zijn doel: pionier zijn in plantaardige voeding en duurzame verpakkingen



· Het gebouw krijgt een ‘BREEAM Outstanding’ certificaat: 5 sterren op het gebied van duurzaamheid



Wageningen, 21 oktober 2020 – De kop is eraf. Vandaag startte de bouw van een nieuw state-of-the-art voedingsonderzoekscentrum in Wageningen. In het Upfield Food Science Centre zal de producent van onder andere Becel, Blue Band en Flora Plant nieuwe technologieën voor plantaardige voeding en duurzame verpakkingen ontwikkelen. Het gebouw wordt over een jaar opgeleverd.



Vandaag werd de eerste paal van het Upfield Food Science Center geslagen. Foto: Marcel Krijgsman (Hollandse Hoogte)



De eerste paal werd vandaag in de grond geslagen door John Verbrakel, hoofd research en development bij Upfield, samen met Harry Dijkstra, directeur van bouwbedrijf Van Wijnen. Burgemeester van Wageningen Geert van Rumund en Rens Buchwaldt, bestuurslid van Wageningen University & Research, waren vanwege COVID-19 virtueel aanwezig.



Grenzen verleggen in innovatief Nederland



Met zijn wereldwijde hoofdkantoor in Amsterdam is Nederland van groot belang voor Upfield. De investering in het nieuwe onderzoekscentrum betekent een verdere versteviging van de verbinding met Nederland. David Haines, CEO van Upfield Group: “Vandaag tonen we onze toewijding aan de toekomst van plantaardige voeding en innovatieve verpakkingen. In het Upfield Food Science Center zal baanbrekend voedingsonderzoek worden gedaan. Hiermee kunnen we mensen nog sneller voorzien van nieuwe, heerlijk smakende, natuurlijke en plantaardige voedingsmiddelen die niet alleen gunstig zijn voor hun gezondheid, maar ook voor de planeet. In Wageningen krijgen we de unieke kans om samen te werken met innovators, bedrijven en andere buren. Samen met hen willen we de grenzen van natuurlijke, plantaardige voeding verleggen.”



Duurzaam ontwerp



Het nieuwe onderzoekscentrum zal een belangrijke plek innemen in de Wageningse Food Valley, waar Upfield de samenwerking opzoekt met de nabijgelegen Wageningen University & Research en andere partners. In het centrum zullen zowel nieuwe plantaardige voedingsmiddelen als duurzame verpakkingsmaterialen worden onderzocht en ontwikkeld. Het gebouw is ontworpen met een focus op duurzaam energieverbruik, efficiënt watergebruik en beperking van afvalgebruik en uitstoot. De inzet op duurzaam ontwerp zal resulteren in een BREEAM-certificering[1]. Naast laboratoria biedt het onderzoekscentrum ruimte aan kantoren, een belevingscentrum & Green Hub restaurant, een proeffabriek en testkeukens.



Koploper in plantaardige revolutie



John Verbakel, hoofd research en development bij Upfield, had namens Upfield de eer de eerste paal te slaan. “Dit is een belangrijke stap voor Upfield. Onlangs introduceerden we Flora Plant, het eerste volledig plantaardige alternatief voor roomboter, met 50% minder CO2-uitstoot en een papieren verpakking zonder plastic. Daarnaast zetten we met Violife vol in op plantaardige kaas. We willen koploper blijven in de plantaardige revolutie en dat kan niet zonder uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Het Upfield Food Science Center wordt een inspirerend centrum waar onze getalenteerde onderzoekers, wetenschappers en chef-koks kunnen doorgaan met het creëren van baanbrekende plantaardige voedingsmiddelen die mensen willen eten. Houd ons in de gaten!”



Ook burgemeester Van Rumund is enthousiast: “De komst van Upfield is van grote waarde voor onze stad. In Wageningen wordt iedere dag hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen en het onderzoekscentrum zal hier een belangrijke rol in spelen. Mede dankzij de investeringen, kennis en kunde van dit soort innovatieve voedingsbedrijven wordt onze regio met recht Foodvalley genoemd."



Over Upfield



Bij Upfield maken we mensen gezonder en gelukkiger met heerlijke, plantaardige voedingsproducten die beter zijn voor de planeet. Als wereldwijd plantaardig bedrijf is Upfield de #1 producent van plantaardige spreads en kazen met meer dan 100 merken, waaronder iconische merken Flora, Flora Plant, Rama, Blue Band, Proactiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock en Violife. Met het hoofdkantoor in Amsterdam verkopen we onze producten in meer dan 95 landen en hebben we 15 productielocaties over de hele wereld. Het bedrijf heeft meer dan 4200 werknemers in dienst. Sinds 1871 zijn wij de autoriteit in de spreads categorie die ons ongeëvenaarde ervaring, knowhow en inspiratie geeft. We zijn gericht op het leiden in dit nieuwe tijdperk gericht op het leveren van gezondere producten die geweldig smaken, superieure kwaliteit hebben en ons helpen onze missie te verwezenlijken om "Een betere plantaardige toekomst" te creëren. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website https://upfield.com/