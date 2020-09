Nederlandse startup Relax.international gaat concurrentie aan met Booking.com

Na twee jaar ontwikkeling is de Nederlandse startup Relax.international, een nieuw en innovatief hotelboekingsplatform, live gegaan met grote wereldwijde hotelketens. Ook biedt dit platform vluchten en huurauto’s aan voor de volledige reis.



Echte innovatie is er de laatste jaren niet geweest bij de gevestigde orde van hotelboekingsplatforms zoals Booking.com. Ook worden de opdringerige marketingtechnieken door mensen veelal onprettig ervaren.



Een team van experts uit de reisbranche in de reiswereld vinden het daarom tijd dat vakantiegangers op een nieuwe, leuke en ontspannen manier hun hotel, vlucht en auto moeten kunnen boeken.



Op www.relax.international krijgen mensen inspiratie voor het boeken van de volgende reis door het tonen van de steden waar nu het beste weer is voor een stedenreis en welke leuke trendy hotels er zijn. Ook laat het platform met een interactieve stadskaart zien in welk hotel de reiziger het beste in de stad kan verblijven op basis van de persoonlijke activiteiten die de reiziger in de stad wil doen. Bovendien biedt Relax.international haar hotelpartners eerlijke tarieven.



Na eenzelfde voorbereidingstijd richt Relax.international volgende week de stichting Climate Champ (www.climatechamp.org) op die zij financieel zal steunen voor de snellere ontwikkeling van schonere vliegtuigbrandstoffen en elektrische vliegtuigen. Dit voor de verlaging van de CO2 uitstoot door de luchtvaartindustrie en het bestendig maken van reizen in de nabije toekomst.