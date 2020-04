Kleinschalige campings vragen overheid directe hulp en steun

Verschaf de recreatiesector toegang tot de TOGS-regeling, de zgn. € 4000,00 regeling.

Volkomen terecht doet de Overheid een oproep aan alle mensen om thuis te blijven; een oproep waaraan gelukkig wordt voldaan en waardoor voorzichtig enig optimisme ontstaat.Ook de Stichting Vrije Recreatie, overkoepelende organisatie van circa 1200 recreatieverstrekkende, kleinschalige ondernemingen in Nederland, ziet met verlangen uit naar het moment dat de campings weer hun deuren kunnen openen voor de ontvangst van hun kamperende gasten.Het verblijven op campings, in groeps- en verhuuraccommodaties is op een enkele uitzondering na, nu niet mogelijk in heel het land. Door het kleinschalige karakter van bij de SVR aangesloten campings, staan er geen stacaravans of tal van huisjes met eigen sanitair op de terreinen en zijn de terreinen echt leeg. Door het sluiten van alle sanitair kunnen er geen mensen komen en kunnen ook de seizoenkampeerders met vaste plaatsen geen gebruik van de campings maken. Annuleringen en verzoeken om terugbetaling zijn aan de orde van de dag, maar de inkomsten zijn volledig weggevallen. Een enquête onder de bij de SVR aangesloten deelnemers gaf aan dat, als deze situatie tot 1 juni voortduurt, 40% van deze ondernemers met acute financiële problemen te maken krijgt.De SVR vraagt hulp en dringt aan op hulp voor de recreatieve sector, zoals bijvoorbeeld:De SVR hoopt op hulp en steun van de Overheid voor heel recreërend Nederland en verzucht “Laat het niet zo zijn dat, als het virus straks is verslagen, een groot deel van de kleinschalige recreatieondernemers verdwenen is.”