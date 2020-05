Kaartverkoop nieuwe voorstellingen van Het Nationale Theater gestart

Vanaf 1 juni maakt Het Nationale Theater een reeks nieuwe voorstellingen, geïnspireerd op deze bijzondere tijd. Onder de vlag Het Nationale Theater speelt altijd zijn verschillende voorstellingen in korte tijd gerepeteerd en te zien in de verschillende zalen van Het Nationale Theater. Na de zomer ontwikkelen sommige stukken door tot volwaardige voorstellingen, titels verdwijnen, nieuwe titels komen erbij. Zo bouwt Het Nationale Theater een repertoire aan flexibele voorstellingen. De kaartverkoop voor deze nieuwe voorstellingen start donderdag 28 mei.



Opening Het Nationale Theater speelt altijd



Na twee en een halve maand ontvangt Het Nationale Theater met groot plezier voor het eerst weer het publiek dat zo gemist is. Maandag 1 juni om 12:00 uur worden de deuren van de Koninlijke Schouwburg hen geopend. Voor de mensen die er niet bij kunnen zijn wordt de opening live gestreamd via Vimeo (https://vimeo.com/423164511). Alle medewerkers van Het Nationale Theater wonen het programma via Zoom bij zodat zij het publiek live en online welkom kunnen heten. Op het programma staan Liefdesverklaring van Magne van den Berg door Romana Vrede, een welkomstwoord door Eric de Vroedt, liedjes door Hein van der Heijden en Joris Smit en de allereerste lezing van Corry, Senior & Vlampie van Joeri Vos.



Veilig en volgens de richtlijnen



Het Nationale Theater volgt bij alle activiteiten nauwgezet de richtlijnen van de regering en het RIVM. Dat betekent dat er in en rond de gebouwen is nagedacht over hygiëne en looproutes, zowel voor publiek als cast en crew, zodat zij het publiek op een veilige en gastvrije manier kunnen verwelkomen. Het Nationale Theater luistert daarbij nauw naar de eerste reacties van het publiek en past waar mogelijk de richtlijnen aan naar hun wensen.



Het Nationale Theater speelt altijd presenteert de volgende voorstellingen, monologen en improvisaties:



Liefdesverklaring (Magne van den Berg)



Tot voor kort leek het de normaalste zaak van de wereld: een kaartje kopen, je jas aantrekken, naar het theater haasten, je plek opzoeken, wachten tot het donker wordt, kijken en luisteren naar acteurs die een voorstelling spelen. Door het coronavirus weten we weer hoe bijzonder theaterbezoek is en om elkaar in het theater te ontmoeten. Samen te zijn. Magne van den Berg schreef een liefdesverklaring aan het publiek, die in deze tijd nóg meer op zijn plaats is.



spel: Romana Vrede | regie: Eric de Vroedt



spel: Antoinette Jelgersma | regie: Noël Fischer



Spoonface (Lee Hall)



Spoonface Steinberg is een bijzonder meisje. Niet alleen is ze joods, verzot op opera en verhalen, ze is ook licht autistisch. Dat geeft haar een heel eigen perspectief op leven én sterven. Tien jaar geleden maakte Noël Fischer een zeer succesvolle regie van Spoonface voor jongeren (winnaar Zilveren Krekel en Gouden Krekel 2010). Nu maakt ze een nieuwe versie voor een volwassen publiek, zoals schrijver Lee Hall het oorspronkelijk bedacht had.



spel: Soumaya Ahouaoui | regie: Noël Fischer



U bent mijn moeder (Joop Admiraal)



In 1981 schreef Joop Admiraal theatergeschiedenis met U bent mijn moeder, gebaseerd op gesprekken die hij met zijn dementerende moeder in het verzorgingshuis voerde. Opzienbarend was hoe Admiraal zowel zichzelf áls zijn moeder speelde, waardoor de voorstelling ook een meesterproef toneelspelen werd. Rick Paul van Mulligen wilde deze tekst die hem zeer aan het hart gaat al langere tijd spelen, Noël Fischer had hem ook op haar verlanglijst staan. Nu zagen zij de kans schoon.



spel: Rick Paul van Mulligen | regie: Noël Fischer



Longen (Duncan Macmillan)



Hij en zij, allebei dertigers. Een prima relatie, alles loopt op rolletjes. Totdat hij zich in de wachtrij voor de Ikea plotseling hardop afvraagt of het niet tijd wordt voor de volgende stap: een kind. Met Longen schreef Duncan Macmillan (Every Brilliant Thing) een flitsende dialoog vol humor en diepgang over één van de ingewikkeldste vragen voor jonge stellen: mag je in deze tijden van onzekerheid en klimaatverandering wel een nieuw mens op de wereld zetten?



spel: Mariana Aparicio Torres en Bram Suijker | regie: Noël Fischer



Tom Pain (op niets gebaseerd) (Will Eno)



Sommige mensen zijn voor het geluk geboren. Tom Pain hoort niet bij die mensen. Vrijuit associërend deelt hij met het publiek zijn onalledaagse kijk op de dagelijkse worsteling die de zoektocht naar geluk voor mensen als hij elke dag weer is: rauw, ongepolijst en kwetsbaar. Deze solo was dé hit van het Edinburgh Fringe Festival 2004. Guardian-recensent Lynn Gardner noemde het tien jaar later “nog altijd de beste monoloog die ik ooit heb gezien.”



spel: Bram Coopmans | regie: Eric de Vroedt



Corry, Senior & Vlampie (Joeri Vos)



In 2019 schreef Joeri Vos De wereld volgens John. Op verzoek van de acteurs keert hij terug naar de Duindorpse huiskamer van Corry, Senior en Vlampie voor hun commentaar op het coronavirus, de 5G-zendstations die nu overal in hun Den Haag worden neergezet en de Chinese viruslaboratoria waar waarschijnlijk meer is misgegaan dan de mainstream media ons willen vertellen. Soms misschien wat té recht door zee, maar altijd met het hart op de goeie plek.



spel: Hein van der Heijden, Betty Schuurman en Joris Smit | regie: Eric de Vroedt



Een soort Alaska (Harold Pinter)



Na de Eerste Wereldoorlog waarde een virus door Europa, dat vijf miljoen mensen in een mysterieuze slaapziekte hulde. In de jaren zestig bleken zij door behandeling met een Parkinson-medicijn voor korte tijd te ontwaken. Oliver Sachs schreef over deze ziekte en de revolutionaire behandeling Awakenings, verfilmd met o.a. Robert De Niro en Robin Williams. Harold Pinter schreef gebaseerd op Sachs’ verhaal de eenakter Een soort Alaska, waarin een vrouw na dertig jaar slapen ontwaakt.



spel: Antoinette Jelgersma, Yela de Koning en Mark Rietman | regie: Eric de Vroedt



Vanwege F. (openbare improvisatiesessie)



Waar het coronavirus voor sommigen abstract bleef, raakte het HNT-acteur Hein van der Heijden van heel dichtbij. In maart overleed zijn schoonvader Fred aan de gevolgen van covid-19. Zijn verhaal als joodse onderduiker was een belangrijke inspiratiebron bij de repetities van de Leedvermaak-trilogie. Tot het allerlaatste moment werd Fred verzorgd door Dunja, Heins dochter en Freds kleindochter. Geïnspireerd op deze ingrijpende gebeurtenis ontwikkelen Hein van der Heijden, Yela de Koning en Eric de Vroedt op basis van improvisaties een nieuwe tekst.



spel: Hein van der Heijden, Yela de Koning | regie: Eric de Vroedt



Krapps laatste band (Samuel Beckett)



Erik Whien is na Wachten op Godot en Eindspel dé hedendaagse Nederlandse Beckett-regisseur. Met Jaap Spijkers maakt hij nu Krapps laatste band. De 69-jarige Krapp zet al zijn leven lang, steeds op zijn verjaardag, de bevindingen van het afgelopen jaar op band. Deze avond luistert hij luidkeels commentaar gevend terug naar oude opnames vol verlangens en ambitie, alvorens zijn laatste band in te spreken. “Heb juist geluisterd naar die stomme klootzak waarvoor ik mezelf dertig jaar geleden hield. Moeilijk te geloven dat ik ooit zo erg was. Godzijdank is dat voorbij.”



spel: Jaap Spijkers | regie: Erik Whien



Every Brilliant Thing (Duncan Macmillan)



Een zesjarig kind maakt als steun voor een depressieve moeder een lijst met alle dingen die het leven de moeite waard maken. Terwijl het kind opgroeit, groeit de lijst mee. Als er een miljoen dingen op staan, lijkt de lijst ook een reddingsboei voor het kind, nu volwassen. Every Brilliant Thing is hartverwarmend, humoristisch en hoopvol. De tekst is geschreven om mét het publiek gespeeld te worden. In een reeks werkvoorstellingen onderzoeken de makers wat de anderhalve-meter-afstand-regel voor de beleving van het publiek betekent.



spel: Tamar van den Dop (middagen) of Bram Suijker (avonden) | regie: Erik Whien



Sea Wall (Simon Stephens)



Alex, een succesvol fotograaf, woont met vrouw en dochtertje in het hart van London. Regelmatig bezoeken zij haar vader aan de Franse Zuidkust. Hoewel ze in heel verschillende werelden leven krijgen Alex en zijn schoonvader een warme band. Ze voeren gesprekken over bier, fotografie en God. Maar dan gebeurt er iets onomkeerbaars… Met Sea Wall schreef Simon Stephens een beklemmende monoloog. Emmanuel Ohene Boafo speelt de voorstelling in het Engels.



spel: Emmanuel Ohene Boafo | regie: Erik Whien



Buffering (Stijn Devillé)



Een jonge oma – voormalig fractievoorzitter, harde werker en afwezige moeder – voert via Skype een gesprek met haar borstvoedende dochter. Maar als de techniek haar in de steek laat, biedt dat de kans voor een ontboezeming die zich live niet snel had voorgedaan. Op verzoek van Schauspielhaus Graz schreef Stijn Devillé een korte tekst naar aanleiding van de lockdown die overal in Europa werd afgekondigd. Na Oostenrijk en Vlaanderen nu ook te zien in Nederland.



spel: Betty Schuurman | regie: Julie Peters



Dierenverhalen van De Walle



Van Toon Tellegen tot Franz Kafka, van Anansi tot de Spin Sebastiaan. Stefan de Walle neemt met zijn muzikale zoons Moos en Billy voor een livepubliek een podcast op met verhalen waarin dieren reflecteren op die bijzondere dierensoort ‘de mens’. Het publiek wordt van harte uitgenodigd hun favoriete dierenverhaal in te zenden, liefst van over de hele wereld en vanuit alle culturen. ’s Avonds in Zaal 3, als het restaurant zijn deuren heeft gesloten.



spel: Stefan de Walle