Persbericht Meester Kackadorisprijs 2019



Jacobine Geel kandidaat voor kwakzalversprijs.



De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft theoloog, columnist en tv-presentator Jacobine Geel genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2019, omdat zij schade toebrengt aan de geestelijke gezondheid van de mensen in Nederland. Naast haar voornoemde functies is Geel ook voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland, de koepel van GGZ-instellingen in ons land. Zij heult echter met de zgn. integratieve psychiatrie, ziet bijnadood ervaringen als uitingen van spiritualiteit en is lid van de Raad van Advies van het op initiatief van ZonMw opgerichte Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG), dat onder meer de Groningse psychiater Hoenders en de paranormaal begaafde Martine Busch in zijn dagelijks bestuur telt. Dit CIZG propageert leefstijlinterventies en ‘complementaire’ behandelwijzen. Andere genomineerden zijn o.a. een drietal medische hoogleraren uit resp. Leiden, Utrecht en Amsterdam, die zich lenen voor het lidmaatschap van de Adviesraad van de Academy for Integrated Medicine, een mantel-organisatie van homeopaten en andere alternatieve genezers en het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven dat het antroposofische Louis Bolk Instituut heeft aangetrokken om binnen de ziekenhuismuren ‘integrated medicine’ te gaan aanbieden met zaken als Chinese acupunctuur en mindfulness.



De prijs is bedoeld voor personen en/of instellingen, die de kwakzalverij niet zelf bedrijven, maar wel bevorderen. De winnaar zal op 5 oktober om 13.30 worden bekendgemaakt tijdens het symposium van de Vereniging over levensgevaarlijke kwakzalverij. Plaats: gebouw de Nieuwe Liefde in Amsterdam



Contactpersoon: Cees Renckens, tel. 06-51187133



Zie voor de complete longlist met een uitgebreide beschrijving van de genomineerden, : www.kwakzalverij.nl.. Ook het programma van het symposium over levensgevaarlijke kwakzalverij kunt u daar vinden.