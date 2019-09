BuyBay groeit ook fysiek: al derde filiaal op de Beverwijkse Bazaar

Vanwege het aanhoudende succes van BuyBay op de Bazaar, opende het Amsterdamse bedrijf afgelopen weekend haar derde outlet in Beverwijk onder de naam ‘Magazijn 36 Noord’. Zo groeit BuyBay ook op de fysieke markt. Het Amsterdamse bedrijf geeft er met hoge kortingen A-merk retourproducten een tweede leven.



“Niets wordt weggegooid”



BuyBay zoekt voor grote internationale e-tailers als bol.com, Ebay en Amazon nieuwe eigenaren voor hun retouren. BuyBay’s Head of Sales Chiel Bosgoed legt uit: “Wij kijken of het teruggestuurde product compleet is, of er beschadigingen zijn en testen de functionaliteit. Van rolkoffers tot tandenborstels. Voor de meeste producten zoeken we via het net de beste nieuwe bestemming. Producten in het lagere prijssegment, die we online niet rendabel kunnen verkopen, gaan naar de outlets in Beverwijk. Onze hele operatie is gericht op duurzaam gebruik: voor alle spullen een nieuwe eigenaar. We gooien niets weg.”



Drie locaties



BuyBay opende haar tweede outlet op de Bazaar in mei. Afgelopen weekend opende de derde outlet. De drie filialen van Magazijn 36 bevinden zich verspreid over de Beverwijkse Bazaar. De nieuwe outlet bevindt zich naast de ingang bij P1 en P0.