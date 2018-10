Vraag naar specialistische flexwerkers groeit hard

Krappe markt met hoge tarieven lokt specialisten naar lucratief freelance bestaan



De Freelance Markt Index © (FMI) geeft sinds 2009 de ontwikkeling weer van het volume aan tijdelijk werk in Nederland.



Uit de vandaag gepubliceerde nieuwste FreelanceMarktIndex© (FMI) blijkt dat de vraag naar tijdelijk werk in het laatste kwartaal van 2018 fors toeneemt. Inhuurders en tussenpersonen verwachten dat er in het laatste kwartaal nog meer behoefte is aan freelancers. De FMI komt voor het vierde kwartaal van 2018 uit op een score van 122. Bij een score van 100 wordt er geen groei verwacht. Download hier het rapport: https://www.freelance.nl/onderzoek/freelance-markt-index



Gouden tijden voor freelancers



Bij overheid en bedrijven zijn er momenteel veel grote projecten waarbij freelancers worden ingezet. Zo worden er bij de Politie en op diverse ministeries veel freelancers ingezet die reageerden op een opdracht via Freelance.nl. De Belastingdienst kampt al jaren met hardnekkige ICT uitdagingen. Om daarvan af te komen worden veel freelance ICT’ers ingezet die solliciteerden op het platform Freelance.nl.



Ook banken hebben in hun digitale transformatie een grote behoefte aan ICT specialisten. Bij dit soort projecten zijn experts nodig op relatief nieuwe vakgebieden als Big Data en Blockchain. De echte specialisten op deze vakgebieden weten in de huidige krappe markt wat ze waard zijn en werken vaak niet meer in loondienst maar op freelance basis.



Niet alleen voor freelance ICT’ers zijn het gouden tijden, maar ook voor finance professionals.



Hanno Roubos, onderzoeker bij Freelance.nl, noemt als voorbeeld de grootschalige inhuur van finance professionals bij het wegwerken van tienduizenden renteswap dossiers bij banken. Daar zitten honderden ingehuurde krachten vaak op een uurtarief van meer dan EUR 100. Dergelijke finance professionals zouden in loondienst slechts een fractie daarvan verdienen.



Steeds meer experts maken de overstap



De gouden tijden zijn ook werknemers in loondienst niet onopgemerkt gebleven. In de huidige krappe markt is het risico om zonder werk te komen klein. Freelancers hebben het werk momenteel voor het uitkiezen en kunnen hoge tarieven vragen.



Hoge verdiensten de drijvende factor



Uit onderzoek van Freelance.nl blijkt dat inhuurders merken dat er steeds meer werknemers uit loondienstverband gaan en freelancer worden. Hoofdreden is dat ze fors meer gaan verdienen als freelancer. Een online marketeer verdient in loondienstverband bijvoorbeeld zo’n EUR 3.500 bruto per maand. Als freelancer kan dit bij een marktconform uurtarief van EUR 70 al snel oplopen tot EUR 10.000 per maand. Uiteraard moet een freelancer zich indekken voor arbeidsongeschiktheid en pensioenpremies afdragen. Echter, na aftrek van kosten voor deze verzekeringen blijft het verschil in verdiensten aanzienlijk.



In alle marktsegmenten in de zakelijke dienstverlening is terug te zien dat het goed verdienen is als freelancer.



Over de Freelance Markt Index (FMI)



De marktindex voor tijdelijk werk wordt elk kwartaal samengesteld door Freelance.nl: met 300.000 geregistreerde gebruikers het grootste platform voor tijdelijk werk in Nederland. De FMI weerspiegelt de ontwikkeling van tijdelijk werk in Nederland en heeft voorspellende waarde voor de komende drie maanden door de integratie van recente feiten en belangrijke verwachtingsindicatoren:



(1) de recente ontwikkeling van de gewerkte uren ten opzichte van een jaar geleden volgens de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).



(2) de conjunctuurindex van de komende drie maanden voor commerciële dienstverlening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



(3) de verwachtingen van meer dan 150 opdrachtgevers die actief zijn op Freelance.nl en meewerkten aan een telefonische enquête.



Over Freelance.nl



Freelance.nl werd in 2003 opgericht en is met 300.000 geregistreerde gebruikers het grootste platform voor tijdelijk werk in Nederland. Per jaar worden er ruim 40.000 opdrachten geplaatst.



Met de FMI wil Freelance.nl de ontwikkelingen op de freelance-arbeidsmarkt monitoren en voorspellen. Daarmee geven we freelancers en werkgevers inzicht. Een tweede doelstelling is het beschikbaar stellen van een instrument dat helpt om de belangen van freelancers en werkgevers te behartigen in politiek Den Haag.



Meer informatie: https://www.freelance.nl/