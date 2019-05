Het Nationale Theater presenteert nieuw theaterseizoen 19/20

In seizoen 2019-2020 komen Het Nationale Theater en HNTjong met een breed scala aan producties van regisseurs Eric de Vroedt, Noël Fischer, Jeroen De Man, Daria Bukvić, Theu Boermans, Eva Line de Boer, Casper Vandeputte en Sadettin Kirmiziyüz.



Met een ensemble van zeventien acteurs en zeven regisseurs brengen Het Nationale Theater en HNTjong voorstellingen voor jong en oud, van festivals tot schouwburgen, in de thuisstad Den Haag maar ook reizend door het hele land. Een belangrijk thema in seizoen 2019-2020 is hoe je omgaat met de grote tegenslagen in het leven. Belangrijke ijkpunten zijn oorlog – we vieren en herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden eindigde – en klimaatverandering. Maar zoals altijd zoekt Het Nationale Theater ook in de duisterste omstandigheden naar de lichtpuntjes, de momenten van hoop en optimisme.



Trojan Wars: marathonvoorstelling voor jong en oud



Toneel- en televisieschrijver Peer Wittenbols herschrijft de klassieke Ilias van Homerus voor Trojan Wars: een vijf uur durend theaterspektakel van nú, op basis van eeuwenoude verhalen over vriendschap, verraad, wraak en liefde. Artistiek leider HNTjong Noël Fischer: “We maken een marathonvoorstelling op basis van de verhalen van de oude Grieken, met een vleugje Lord of the Rings en Game of Thrones."



De bezoeker kan zich helemaal onderdompelen in Trojan Wars: een voorstelling als een festivalbezoek met theater, eten, games, muziek, spoken word en een feest.



Leedvermaak-trilogie: drie delen Herzberg voor het eerst samen te zien



Artistiek leider Eric de Vroedt brengt voor het eerst in Nederland de Leedvermaak-trilogie van Judith Herzberg (Leedvermaak, Simon en Rijgdraad) als marathonvoorstelling op het toneel. We volgen het lief en leed van een ‘gewone’ Nederlandse familie, in een wrang, hilarisch en ontroerend epos dat drie decennia omspant. Eric de Vroedt: “Voor mij gaat de trilogie over veerkracht. Hoe grote gebeurtenissen van de geschiedenis blijvend ingrijpen in persoonlijke levens.” Voor deze voorstelling wordt de zaal ingrijpend verbouwd, daarom is de Leedvermaak-trilogie alleen te zien in Den Haag, Amsterdam, Nijmegen en Groningen.



The Children: ecologische West-End-hit



The Children van de succesvolle, jonge, Engelse schrijfster Lucy Kirkwoord gaat over een gepensioneerd echtpaar dat leeft aan de rand van een gebied dat door een kernramp is getroffen. Een oude vriendin bezoekt hen met een verstrekkend verzoek. Eric de Vroedt regisseert Antoinette Jelgersma, Sylvia Poorta en Stefan de Walle in deze door Rik van den Bos vertaalde De West-End-hit.



Sexual Healing: Ik vertrek meets Pasolini



Jan Hulst en Kasper Tarenskeen, die met hun hypermoderne toneelteksten de vlakke vloer de afgelopen jaren veroverden, maken hun schrijfdebuut in de grote zaal met Sexual Healing, een nieuwe tekst voor regisseur Jeroen De Man. Een gezin verhuist naar Frankrijk om daar een nieuw leven te beginnen. Maar hun nieuwe leven begint pas écht nadat een mysterieuze gast hen bezoekt.



Reprises: The Nation, Othello, Bloedlink en Language



In Den Haag en in een select aantal theaters blijft Het Nationale Theater succesvolle voorstellingen doorspelen. In juni keer The Nation op veler verzoek terug in Den Haag en Utrecht. Othello komt na een succesvolle tournee in de vlakke vloeren terug, maar nu in de grote zaal. Ook Bloedlink (HNTjong, winnaar Zilveren Krekel) en LANGUAGE (genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs) terug.



…is HOT, De laatste getuigen en andere bijzondere theateravonden



Behalve de voorstelling maakt Het Nationale Theater ook weer veel bijzondere theateravonden in Den Haag. In de reeks …is HOT reflecteren wetenschappers, acteurs, ervaringsdeskundigen en musici op theatrale wijze op de actualiteit. De eerste editie van het nieuwe seizoen is De aarde is HOT.



Op 4 mei 2019 lezen acteurs uit het ensemble in De laatste getuigen Haagse ooggetuigenverslagen van de bevrijding. Met De Correspondent zetten we de succesvolle live-podcastreeks van Lex Bohlmeijer voort.



Ons ensemble



Het Nationale Theater is het grootste reizende theatergezelschap met een eigen ensemble van acteurs in vaste dienst. In seizoen 2019-2020 bestaat het ensemble uit: Soumaya Ahouaoui, Mariana Aparicio Torres, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma, Yela de Koning, Vincent Linthorst, Rick Paul van Mulligen, Emmanuel Ohene Boafo, Mark Rietman, Betty Schuurman, Joris Smit, Jaap Spijkers, Bram Suijker, Romana Vrede, Stefan de Walle.



Seizoen 2019-2020



op volgorde van premièredatum



The Children



Welke wereld laten we na aan onze kinderen?



Eric de Vroedt brengt dé Britse theaterhit van de laatste jaren naar Nederland. De jonge auteur Lucy Kirkwood (1984) is de nieuwste ster aan het Britse theaterfirmament. Volgens The New York Times schreef zij ‘een verbijsterend en opwindend stuk, vol kippenvelmomenten en suspense’.



In een afgelegen vakantiehuisje aan de Britse kust genieten Hazel en Robin, twee gepensioneerde kernfysici, van een nieuwe en spannende levensfase. Ze doen fanatiek aan yoga en runnen een ecologisch boerderijtje. Na een serie catastrofes is de buitenwereld een volstrekte chaos. Op een dag staat, na bijna veertig jaar, hun oud-collega Rose voor de deur. Tussen de drie ontspint zich een prikkelend steekspel, vol provocatieve insinuaties. Dan doet Rose een verpletterend voorstel.



De Vroedt was meteen gegrepen door het stuk: “The Children belicht het klimaatprobleem op een fantastische manier. Drie babyboomers staan voor de keuze: ga ik verder met mijn comfortabele leven of neem ik mijn verantwoordelijkheid en ruim ik de rotzooi op die wij zelf hebben veroorzaakt? Dat is de kernvraag van dit stuk: welke wereld laten we na aan onze kinderen?”



Tekst: Lucy Kirkwood. Vertaling: Rik van den Bos. Regie: Eric de Vroedt.



Cast: Antoinette Jelgersma, Stefan de Walle, Sylvia Poorta



Première: zaterdag 14 september 2019, Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Productie: Het Nationale Theater



Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie (10+)



Een parade van Instahelden, rappers, Youtubers, fantasiefiguren en boekpersonages.



De kinderhelden van vroeger kwamen uit een boek of film en heetten Pippi Langkous of Peter Pan. De voorbeeldfiguren van tegenwoordig zijn de rappers en influencers die je op Instagram volgt, zoals Ronnie Flex & Famke Louise. Online kun je iedereen zijn. In Heidi Sissi Pippi Ronnie Barbie wordt boekpersonage Heidi een influencer. Waar maakt ze foto’s van? En hoe overleeft ze überhaupt op die berg zonder wifi…



Regie: Eva Line de Boer.



Cast: Kimberly Agyarko, Roben Mitchell van den Dungen Bille, Jessie Wilms.



Première: zondag 4 augustus 2019, Theaterfestival Boulevard



Haagse première: vrijdag 13 september 2019, Theater aan het Spui in Den Haag.



Productie: HNTjong



Sexual Healing



Soms heb je helemaal niet door dat je gered moet worden



Een volstrekt uit elkaar gegroeid Nederlandse gezin heeft zich op het Franse platteland weten te herpakken. Maar of ze nu wezenlijk gelukkiger zijn? Dan staat er een jongeman op het erf. Iedereen raakt van hem in de ban. Iedereen wil bij hem zijn, door hem worden bezeten. Ooit vertrok het gezin op een letterlijke manier, nu vertrekken ze pas echt. Regisseur Jeroen de Man: “Ik wil een stuk maken over mensen die de ballen hebben om alles anders te doen. Die op zoek gaan naar dat groenere gras van de buren en weten dat ze misschien wel teleurgesteld zullen raken.”



Tekst: Jan Hulst en Kasper Tarenskeen. Regie: Jeroen De Man.



Cast: Mariana Aparicio Torres, Hein van der Heijden, Mark Kraan, Emmanuel Ohene Boafo, Ariane Schluter, Bram Suijker en Romana Vrede.



Première: 12 oktober 2019, Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Productie: Het Nationale Theater



Gebroeders Leeuwenhart (8+)



Naar de bekende roman van Astrid Lindgren – wereldklassieker over twee dappere broers



Al vijftig jaar is De gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren het lievelingsboek van kinderen over de hele wereld. De sterke Jonathan en de zieke Kruimel vluchten samen in een fantasiewereld. Als ‘de Gebroeders Leeuwenhart’ helpen ze mee in de geheime strijd tegen de overheerser Tengil. Het is een gevaarlijk avontuur vol opoffering, verraad en verlies. De broers overwinnen hun angst en blijven bij elkaar. Hun band is onbreekbaar.



Tekst: Astrid Lindgren. Regie: Casper Vandeputte.



Cast: Rick Paul van Mulligen, Teun Luijkx, Viktor Griffioen, Hannah van Lunteren, Ayisha Sidiqi.



Première: 19 oktober 2019, Theater aan het Spui in Den Haag.



Productie: HNTjong



Dope



In Amsterdam worden 30.000 lijntjes cocaïne per dag gebruikt, blijkt uit het rioolwater. De omzet van onze xtc-boeren is bijna twee keer zo hoog als die van de luchtvaart. Op feestjes, in het bedrijfsleven, in de clubscene: een nakkie of een pilletje is de gewoonste zaak van de wereld. We houden een industrie in leven die honderdduizenden mensen per jaar het leven kost en het milieu vernietigt. We kopen bewust, biologisch en fairtrade, eten slaafvrije chocolade en dragen kinderarbeidvrij katoen, maar hoeveel doden er per lijntje vallen, maakt ons weinig uit.



Theatermaker Sadettin Kirmiziyüz begrijpt niet hoe het kan dat we zoveel kilo's boter op het hoofd hebben wanneer het gaat over drugs; de consumptie en productie daarvan loopt in ons kikkerlandje de spuigaten uit. Tijd voor een ongemakkelijk gesprek: over hard gaan, over aan zijn, over legalisering en over het instandhouden van een van de dodelijkste businessmodellen op aarde.



Concept en spel: Sadettin Kirmiziyüz



Première: 7 maart 2020, Theater aan het Spui in Den Haag.



Productie: Trouble Man i.s.m. Het Nationale Theater



Trojan Wars



Een verpletterende bingewatch-marathon



Trojan Wars is een theatermarathon over vriendschap, verraad en liefde. Het is een totaalbeleving met eten, muziek en een verhaal waar je geen genoeg van krijgt. Deze vijf uur durende experience is gebaseerd op de epische verhalen uit de Ilias van Homerus en relateert aan de grote wereldconflicten van nu. Wat doe je als je leven op het spel staat? Hoeveel kan je aan voordat je radicaal verandert? Een verpletterende bingewatch-marathon over de verwoestende en fascinerende kracht van oorlog.



Tekst: Peer Wittenbols



Regie: Noël Fischer



Cast: Yamill Jones, Tessa de Jonge Poerink, Yela de Koning, Emmanuel Ohene Boafo, Merel Pauw, Vanja Rukavina, Bram Suijker, Romana Vrede, Eva Zwart.



Première: 14 maart 2020, Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Productie: HNTjong en Het Nationale Theater



De Leedvermaak-trilogie



Familietrilogie van Judith Herzberg – primeur in Nederland.



Judith Herzberg schreef Leedvermaak (1982), Rijgdraad (1995) en Simon (2001). De stukken gelden als mijlpalen in het theater en zijn bovendien succesvol verfilmd door Frans Weisz. Deze geroemde theatertrilogie is nu in Nederland voor het eerst in zijn geheel te zien. Een uitbundig bruiloftsfeest in 1970: Lea trouwt voor de derde keer, met Nico. Gedurende dertig jaar volgen we hun levens en die van hun ouders, hun kinderen en hun vrienden. Mensen verbinden zich en gaan weer uit elkaar. Kinderen worden geboren, ouderen gaan dood. Trauma’s worden opgerakeld en weer diep weggestopt. Drie decennia volgen we het lief en leed van deze ‘gewone’ Nederlandse familie.



Eric de Vroedt maakt een marathonvoorstelling in een bijzondere setting. Het publiek neemt plaats op een tribune op het toneel, terwijl de acteurs en muzikanten in de zaal en op de balkons spelen. “Voor mij gaat de trilogie over veerkracht. Hoe grote gebeurtenissen van de geschiedenis blijvend ingrijpen in persoonlijke levens,” zegt De Vroedt.



Tekst: Judith Herzberg



Regie: Eric de Vroedt



Cast: Soumaya Ahouaoui, Mariana Aparicio Torres, Gustav Borremans, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Malou Gorter, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma, Nick Renzo Garcia, Esther Scheldwacht, Betty Schuurman, Joris Smit, Jaap Spijkers, Johannes Wirix-Speetjens.



Première: 12 april 2020, Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Productie: Het Nationale Theater / Asko| Schönberg



Reprises



LANGUAGE



Taal als brug of juist als obstakel



Als je elkaars taal niet spreekt is het makkelijk: je verstaat elkaar niet. Punt. Maar als je wel enige kennis hebt van een andere taal dan wordt het pas moeilijk. Hoe kunnen woorden en grammatica onze visie op de wereld bepalen? In de solovoorstelling LANGUAGE neemt Vanja Rukavina ons mee op zijn reis met woorden.



Concept en spel: Vanja Rukavina



Speelperiode: 1 t/m 21 september 2019 en 4 t/m 28 mei 2020



Productie: Het Nationale Theater en Stichting Zaal 4A.



Amadeus



De rebel. Zijn muziek. Zijn ondergang.



Amadeus vertelt het verhaal over misschien wel de grootste componist allertijden: Wolfgang Amadeus Mozart. Wanneer hij als jong onconventioneel kunstenaar aan het hof van de keizer verschijnt, is hij vastbesloten om een grootse indruk achter te laten. Hofcomponist Antonio Salieri constateert verbijsterd dat de muzikale inspiratie waar hij zelf naar zoekt, door God aan Mozart is geschonken. Gegrepen door obsessieve jaloezie gaat hij de strijd aan met Mozart, met de muziek en uiteindelijk met zijn geloof in God.



Tekst: Peter Shaffer, regie: Theu Boermans



Cast: Sander Plukaard, Mark Rietman, Teun Donders, Yamill Jones, Yela de Koning, Vincent Linthorst, Esther Scheldwacht, Jaap Spijkers, Lisa Zweerman en sopraan Lucie Chartin.



Speelperiode: 11 juni t/m 24 november 2019.



Productie: De Theateralliantie en Het Nationale Theater in samenwerking met Opera2Day.



Bloedlink



So you think you can teach me…



Bloedlink, winnaar van de jeugdtheaterprijs Zilveren Krekel in 2018, in regie van Casper Vandeputte keert terug.



In een probleemklas heeft een lerares haar leerlingen niet in de hand. Ze vindt een pistool in één van de schooltassen. Er ontstaat een broeierige sfeer waarbij de leerlingen en lerares tegenover elkaar komen te staan. Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en gedrag, over afwijzing en erkenning en over welke keuzes je maakt.



Tekst en regie: Casper Vandeputte



Speelperiode: van 14 november 2019 tot 22 januari 2020.



Productie: HNTjong in samenwerking met DOX.



Othello



Hoe gaat een witte wereld om met het succes van een zwarte man?



Othello, de Shakespeare-hit van 2018, trok uitverkochte zalen. Daarom wordt de voorstelling in reprise genomen als schouwburgversie.



Daria Bukvić brengt een eigenzinnige bewerking van Shakespeares Othello. Confronterend en met een vleugje humor. In Bukvić’ versie van Othello staat racisme centraal en wordt er gespeeld op het scherpst van de snede. Daria is vanaf 2017 als regisseur aan Het Nationale Theater verbonden. Samen met HNT maakte ze na een bejubelde Othello ook Melk & Dadels en Onze Straat.



Acteur Rick Paul van Mulligen is in 2018 genomineerd voor de Arlecchino voor zijn rol als Jago.



Tekst: William Shakespeare



Regie: Daria Bukvić



Cast: Rick Paul van Mulligen, Joris Smit, Mark Lindeman, Claire Hordijk, Werner Kolf, Martijn Nieuwerf en Lotte Driessen.



Speelperiode: 16 januari tot 22 februari 2020 (18 januari grote zaal première).



Productie: Het Nationale Theater



The Nation



In The Nation verdwijnt de elfjarige Ismaël Ahmedovic nadat hij een steen heeft gegooid door de ruiten van wijktheater Spinoza. In een duizelingwekkende achtbaan door de samenleving gaan ouders, politiemannen, journalisten, politici en anderen naar hem op zoek: #waarisismael?



De succesvoorstelling The Nation komt terug! The Nation werd in 2018 geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival en het Vlaams Theaterfestival. Regisseur Eric de Vroedt kreeg voor zijn tekst de Toneelschrijfprijs 2018. Vanja Rukavina won de Arlecchino voor de meest indrukwekkende rol. Romana Vrede werd genomineerd voor de Colombina.



tekst en regie: Eric de Vroedt



Cast: Saman Amini, Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Hein van der Heijden, Antoinette Jelgersma, Keja Klaasje Kwestro, Mark Rietman, Vanja Rukavina, Pieter van der Sman en Romana Vrede.



Speelperiode: 24 juni t/m september 2020 te zien in Den Haag, Utrecht en Amsterdam.



Productie: Het Nationale Theater en Holland Festival