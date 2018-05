Mkb’er loopt kansen van online zakendoen doen mis

Jaarlijks groeit de Nederlandse online markt met dubbele cijfers. Het mkb profiteert nog beperkt van deze ontwikkeling. Slechts 11% van de mkb’ers kan meer dan de helft van zijn omzet toeschrijven aan online activiteiten. Zakelijk gezien blijven zo veel kansen onbenut. Dit blijkt uit onderzoek van eZiner en webtexttool onder 323 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.



“Het mkb heeft beperkte online ambities en dat is terug te zien in de cijfers” aldus onderzoeker William Burghout. “Veel mkb’ers zien hun website vooral als visitekaartje. De ontwikkeling van online kanalen krijgt weinig tijd en aandacht. Ook ontbreekt vaak basale kennis, bijvoorbeeld over bezoekersaantallen op de eigen website.”



Uitdagingen

Mkb’ers noemen niet omzetgroei, maar verbetering van hun online vindbaarheid als belangrijkste aandachtspunt. 60% van bedrijven besteedt aandacht aan dit onderwerp. Er wordt echter weinig tijd voor gereserveerd: 73% van de actieve mkb’ers komt niet verder dan 2 uur zoekmachine optimalisatie per week.



Veel middelen, weinig tijd

Gebrek aan tijd is vaker te zien in het mkb. Zo geeft 76% van de mkb’ers aan social media in te zetten, maar slechts 36% van hen besteedt hieraan meer dan 2 uur per week. Hetzelfde beeld bij e-mailmarketing: bijna 70% van de mkb’ers geeft aan e-mails te versturen, maar 60% doet dit slechts enkele keren per jaar.



Effect van online middelen nog vaak onduidelijk

Het mkb zet dus verschillende online middelen in, maar de effectiviteit blijft vaak onduidelijk. 42% van de respondenten weet bijvoorbeeld niet hoeveel bezoekers de eigen website trekt. Hetzelfde beeld is te zien bij inzicht in herkomst van de omzet. Bijna 1 op de 3 mkb’ers weet niet welke bijdrage het online kanaal levert aan de eigen omzet.



Benchmark beschikbaar voor alle mkb’ers

Alle uitkomsten uit het onderzoek zijn verwerkt in een online benchmark. Met dit vergelijkende onderzoek kunnen mkb’ers zelf de stand van hun online prestaties toetsen aan de hand van data van collega-bedrijven. De volledige benchmark kan gemaakt worden op: https://www.eziner.nl/mkb-benchmark/



Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar op https://www.webtexttool.com/nl/benchmark/