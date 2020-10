Vakjury en publiek unaniem: #SameNSterker van NS is de winnaar van de Galjaardprijs 2020

Het project #SameNSterker van de NS heeft de Galjaardprijs 2020 gewonnen. “De jury vond het indrukwekkend en overtuigend hoe de communicatieprofessionals van de NS met relatief weinig middelen en in zeer korte tijd een keur aan creatieve ideeën hebben ingezet om de medewerkers te verbinden”, aldus Friso Fennema, voorzitter vakjury van de Galjaardprijs. Het publiek was het daarmee eens. 41% van de publieksstemmen was voor het project van de NS. De prijs voor het meest innovatieve, impactvolle en inspirerende communicatieproject uit het publieke domein wordt jaarlijks toegekend door Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.



‘#SameNSterker’



Het project #SameNSterker van de NS werd ontwikkeld nadat het bedrijf in maart ongekend hard geraakt werd door de coronacrisis. Met een bijzonder sterke daling van het aantal reizigers als gevolg. Deze onzekerheid en het grote aantal werknemers dat thuis moest werken en wel geïnformeerd moest worden, vormden de basis voor een aanpak van dit project. In #SameNSterker was ruimte voor emotie en feiten: de top van het bedrijf was persoonlijk betrokken en voor dit project werden verschillende sociale media ingezet. Op die manier ontstond een strategie die een mix was van crisiscommunicatie, interne communicatie en verandercommunicatie. “De coronacrisis heeft iedere organisatie voor uitdagingen gesteld, de NS heeft laten zien dat ons vakgebied daarin verschil kan maken”, zo is te lezen in het juryrapport.



Galjaardparel 2020



De jury heeft dit jaar voor het eerst de Galjaardparel uitgereikt en die is dit jaar toegekend aan ambassadeur Jan Versteeg in Spanje. De parel is bedoeld om een speciale communicatieprestatie in het zonnetje te zetten. De Nederlandse ambassade in Madrid heeft een grote doelgroep Nederlanders in Spanje, vooral ouderen. Tijdens de coronacrisis ontstond grote behoefte aan informatie en aan contact. De ambassadeur begon een dagelijkse blog op Facebook en dat groeide uit tot een gigantische hit. Deze aanpak werkte inspirerend voor andere ambassades. Door de crisis kon de ambassadeur niet terugvallen op ‘Den Haag’ of communicatieprofessionals en werd het volgens de jury een fraai staaltje ‘learning by doing’. Het laat ook zien dat communicatie van iedereen is, zo laat Friso Fennema, voorzitter vakjury weten.



Vakjury van de Galjaardprijs en -finalisten



Van de 26 inzendingen voor de Galjaardprijs hebben vijf inzendingen de finale behaald. In de finale stonden de Politie met het project De corporate story, Gemeente Enschede met de campagne De rupsen komen!, Beaumont Communicatie Management met het project Energietransitie Benoordenhout: bewoners doen het zelf! En Súdwest-Fryslân met de energietransitie als samenbeschikking van gemeente en mienskip. “De vakjury heeft zich gelaafd aan de uitbarsting van creativiteit en is van mening dat de ingediende projecten een mooie weerslag van ons vakgebied geven”, Friso Fennema, voorzitter van de vakjury. De jury bestond dit jaar uit Esther Bunnik (hoofd Communicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Friso Fennema (directeur Communicatie ministerie IenW, juryvoorzitter), Annette Klarenbeek (lector Communicatie in Digitale Transitie Hogeschool Utrecht), Arjen van Leeuwen (eigenaar bureau Van Leeuwen Communicatie) en Cor Vos (Gemeente Amsterdam, als winnaar van 2019 gastjurylid).



De Galjaardprijs en de Publieksprijs zijn uitgereikt op 29 oktober tijdens PubCom20, het Nationaal Congres Publieke Communicatie dat dit jaar online heeft plaatsgevonden vanuit t’ Spant. De rode draad was de Logeion-trend: ‘verdeelde samenleving, gedeelde toekomst’, waarbij de vraag centraal stond hoe publieke communicatie bij kan dragen aan verbinding in de samenleving? Het congres is mede mogelijk gemaakt door De Haagse Hogeschool, Mett, Publiquest, Behavior Change Academy, Babbage Company, Van der Hilst, OnlyHuman, Yellenge, buro meta, Livehouse, SchaalX, Welkom en Spant.



Over Logeion, de Galjaardprijs en PubCom



Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, een bloeiende vereniging met ruim 4.300 leden. De beroepsorganisatie biedt een breed aanbod van bijeenkomsten in de programmering, geeft richting en impulsen aan de professionalisering van het communicatievak en neemt het voortouw in de positionering van het vak en de beroepsgroep. De Galjaardprijs is vernoemd naar Chiel Galjaard; één van de oprichters van de Vereniging voor Overheidscommunicatie, een voorloper van Logeion. Galjaard was hoofd Voorlichting van de gemeente Den Haag, maar vooral opleider. Logeion organiseert al 21 jaar PubCom, het Nationaal Congres Publieke Communicatie, dat tot voorheen de Galjaardag heette.