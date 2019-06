Dag en nacht wielrennen en hardlopen voor Ronald McDonald Hoeve

Persbericht en -uitnodiging







Amersfoort, 12 juni 2019



Ruim dertienhonderd deelnemers bereiden zich op dit moment voor om in het weekend van 22 en 23 juni mee te doen aan de events HomeRide en HomeRun. De wielerteams fietsen 500 kilometer en de hardlopers rennen 240 kilometer door Nederland om daarmee geld in te zamelen voor de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen. Binnen 24 uur, dag en nacht, door weer en wind.



Op zaterdag 22 juni om 13.00 uur geeft Jan Versteegh, ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, het startschot voor HomeRide en HomeRun op het Lange Voorhout in Den Haag. Dan begint een onvergetelijk avontuur waar alle deelnemers zo hard voor hebben getraind. Bikkelen door de nacht, vechten tegen de vermoeidheid en door de verzuring heen er toch nog een schepje bovenop doen. Een etmaal later wacht hen op zondagmiddag op dezelfde plek in de Hofstad een welverdiend, glorieus onthaal.



HomeRide en HomeRun zijn grote sponsortochten die dag én nacht doorgaan in Nederland. De 24 uur waarin de deelnemers de routes in de vorm van een hart afleggen, staan symbool voor de zorg van ouders voor hun zieke of zorgintensieve kind; die gaat immers ook 24 uur per dag door. De route van en naar Den Haag voert door vijf provincies en langs een groot aantal Ronald McDonald Huizen. Twee teams zetten zich speciaal in voor de Hoeve, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds.



‘Steun aan alle gezinnen met een ziek of zorgintensieve kind’



Team HoeveRunners rent 240 kilometer tijdens HomeRun, die in 2019 zijn derde editie beleeft. De fietsers van de Hoeve Hazen fietsen zich het snot voor de ogen tijdens de 500 kilometer van HomeRide, die dit jaar voor de negende keer georganiseerd wordt. Vrijwel elk team heeft een bijzondere band met het Ronald McDonald Huis of vakantiehuis waar ze zich voor in zetten. Zo ook de HoeveRunners. Teamcaptain Kees: “Voor team de HoeveRunners is meedoen aan HomeRun een steun aan alle gezinnen die gebruikmaken van de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen. De Huizen en vakantiehuizen zijn zo belangrijk voor de ouders om dicht bij hun zieke of zorgintensieve kind te kunnen zijn. Dat weet ik uit eigen ervaring. Wij maken graag gebruik van de aangepaste appartementen van de Hoeve in Beetsterzwaag, waar wij als gezin samen kunnen ontspannen en bijtanken.”



Dicht bij elkaar in kwetsbare tijden



“Het is zo bijzonder om te zien hoeveel HomeRiders, HomeRunners en vrijwilligers in actie komen voor de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen”, aldus Renate Westerlaken-Loos, directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Met hun inspanning maken ze duizenden overnachtingen mogelijk, waardoor gezinnen met een ziek of zorgintensief kind dicht bij elkaar kunnen zijn. Op dat soort kwetsbare momenten, wil je zo veel mogelijk samen zijn.”



McDonald’s betrokken hoofdsponsor



McDonald’s is de trotse en betrokken hoofdsponsor van HomeRide en HomeRun. Medewerkers van McDonald’s lopen en fietsen zelf ook mee in diverse teams. Voor de HomeRiders en HomeRunners heeft McDonald’s ook dit jaar een McCheerpoint ingericht. Algemeen directeur Edwin Dito: “Het zal je als familie maar overkomen dat je kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Dan wil je maar één ding: dicht bij elkaar zijn. De Ronald McDonald Huizen maken dat mogelijk. McDonald’s levert daar graag een bijdrage aan. Ik ben enorm trots op het enthousiasme en de vanzelfsprekendheid waarmee zoveel McDonald’s-medewerkers zich inzetten voor gezinnen met een ziek kind.”



Doneer of kom langs



In totaal hebben de HomeRiders en HomeRunners al meer dan 1 miljoen euro opgehaald en de tellers lopen nog door tot en met 23 juni. Ook doneren? Ga naar homeride.nl/doneer of home-run.nl/doneer. Of kom 22 of 23 juni bij een van de cheerpoints de deelnemers toejuichen: https://bit.ly/2WHAohO of https://bit.ly/2F6vW1c. Zie het tijdschema van de HomeRide en HomeRun in de bijlage (bij de foto's).