KBO-PCOB: Valongelukken nog steeds “sluipmoordenaar” voor ouderen

In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp na een val in of om het huis. En bijna 5000 ouderen kwamen om als gevolg van hun val. In beide gevallen een stijging ten opzichte van 2018. Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Dit zijn schokkende cijfers, maar we weten helaas al langer dat dit gebeurt. Het is de sluipmoordenaar voor senioren.”



De nieuwe cijfers over valongelukken onder senioren komt van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Zij voorspellen dat de cijfers in 2020 hoger zullen liggen. Willems: “Door het coronavirus zijn senioren minder op pad en meer thuis, dat is niet perse goed voor de conditie, waardoor de kans op vallen groter wordt. Gelukkig zijn er zijn goede valpreventieprogramma’s beschikbaar, alleen is het erg belangrijk dat deze veel bekender worden. De overheid moet hier meer een aanjagerrol in nemen. En gezien het aantal dodelijke slachtoffers wordt dit hoog tijd.”



Oefeningen



Speciaal voor senioren heeft KBO-PCOB vrijwillige veiligheidsadviseurs opgeleid die persoonlijk advies geven om de kans op vallen te verkleinen. Denk aan het weghalen van een kleed, waar je achter kan blijven haken. Helaas zijn deze huisbezoeken, als coronamaatregel, voorlopig opgeschort. Alle tips zijn ook op de website van KBO-PCOB te vinden. Daar staan ook wat simpele spieroefeningen op die de stabiliteit bevorderen. Senioren kunnen deze oefeningen gewoon thuis doen terwijl je televisie kijkt. Willems: “Deze oefeningen kunnen senioren helpen letterlijk een drempel over te stappen om te voorkomen dat ze vallen over die drempel.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.