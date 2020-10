Trouwen in corona-tijd zorgt voor veel creativiteit

Trouwen in corona-tijd; het kan! De cijfers van het CBS spreken boekdelen; in juli en augustus zijn er respectievelijk 80% en 92% van de huwelijken gesloten ten opzichte van 2019.



“Mensen die willen trouwen, volgen hun hart. Uit onze dagelijkse gesprekken met aanstaande bruidsparen komt naar voren dat als de emotionele wens er is om te trouwen, zij daar ook invulling aan geven”, zegt Rob Klaarenbeek, directeur van Bruidmedia, uitgever van Bruid & Bruidegom Magazine. “Covid-19 zorgt voor veel creativiteit.”



Een bijzonder fotomoment

Kimberly Angle en James Hinkamp trouwden 25 september 2020 in de Hortus Botanicus in Amsterdam. “In eerste instantie zouden er veel vrienden en familie overvliegen om bij onze bruiloft te zijn, maar door een beperking in het aantal gasten moesten we out-of-the-box denken”, verklaart James. “Om onze dag toch met iedereen te kunnen delen, hebben we een livestream opgezet. Zo waren ze toch onderdeel van de ceremonie.” Kimberly gaat verder: “Het was bijzonder om te zien dat ook de digitale gasten’ zich voor de bruiloft hadden aangekleed en met een glas champagne in de hand achter hun laptop zaten. Mijn ouders hebben zelfs foto’s gemaakt van de livestream.”



Gewoon genieten

“Onze trouwdag was de mooiste dag van ons leven. En de excitement, de opwinding, is echt niet anders omdat we in corona-tijd zijn getrouwd. Je bent voorzichtiger en met name creatiever in de uitvoering”, zegt James. Het bruidspaar is daarbij ontzettend geholpen door de betrokken huwelijks experts. “Zij wisten precies wat er wel of niet mocht en kwamen met ideeën en oplossingen om onze dromen toch waar te maken.” Ramon, manager horeca en zaalverhuur van de Hortus Botanicus, kan dat beamen. “Wij hebben een enorme ruimte tot onze beschikking. Dat maakt dat wij kunnen meedenken in oplossingen. Voorheen deden we veel walking diners of shared dining, dat is nu even niet handig. Maar door een tafelschikking op basis van huishoudens en het uitserveren van de gangen, kunnen bruidsparen genieten van een feestelijk diner.”



De dag van je leven

Ramon erkent dat de omzet lager is. “Wij waren tot eind mei dicht en missen de feestavonden, maar hadden wel 1 juni ons eerste huwelijk. En in de maanden juli, augustus en september hebben we ongeveer 75% van onze bezetting gehaald, zij het uiteraard met kleinere groepen. Daar zijn we heel blij mee! We volgen de ontwikkelingen op de voet en er zijn veel onzekerheden. Wat wel vaststaat: we kunnen ieder bruidspaar de dag van hun leven bezorgen.”



#zomooitrouwenwij

En juist om dát te vieren, start Bruid & Bruidegom Magazine met een real life wedding campagne richting aanstaande bruidsparen. “Met de hashtag #zomooitrouwenwij willen wij iedereen, zowel aanstaande bruidsparen als professionals in de branche, inspireren én laten zien wat de mogelijkheden zijn. Volg je hart en blijf gewoon mooi trouwen”, aldus Klaarenbeek.