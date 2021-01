Retourspecialist BuyBay wint 2021 BIG Innovation Award



Amsterdam, 12 januari 2021 – Het Nederlandse BuyBay is vandaag uitgeroepen tot één van de winnaars van de 2021 BIG Innovation Awards. De award erkent organisaties die innovatieve oplossingen leveren aan de maatschappij. Arie Kuiper, CEO van BuyBay: ‘We zijn blij dat er steeds meer aandacht is voor duurzame verwerking van retouren.’



BuyBay levert een duurzame oplossing voor het retouren-probleem door geretourneerde producten opnieuw aan te bieden aan de consument. Door de inzet van software, pricing-algoritmes en marketplaces zorgt BuyBay altijd voor een match met een geschikte koper. Door deze waardevolle producten een nieuw thuis te geven, draagt BuyBay bij aan een circulaire samenleving. Retourproducten worden door (web)winkeliers, distributeurs en merken namelijk nog te vaak weggegooid of vernietigd.



Retouren-probleem



Consumenten sturen tegenwoordig gemakkelijk hun bestelde producten terug. Voor (web)winkeliers zijn deze retouren een uitdaging. De kosten vallen hoog uit doordat een artikel terug moet naar het distributiecentrum waar het wordt gecontroleerd, eventueel wordt opgepoetst en gerepareerd, en vervolgens opnieuw verpakt. En dan moet er nog een geschikte koper worden gevonden. Dit proces is niet alleen tijdrovend; het is ook ingewikkeld en kost veel geld.



Innovation Awards



Organisaties van over de hele wereld dienden eind vorig jaar hun vooruitstrevende ideeën in bij BIG (Business Intelligence Group). Zo ook BuyBay. Een groep topmanagers en experts hebben alle nominaties beoordeeld en hieruit de winnaars geselecteerd. De Innovation Awards richten zich naast organisaties ook op producten en individuen. BuyBay is één van de winnaars in de categorie innovatieve organisaties.



Zero Waste e-commerce



BuyBay werkt toe naar een economie zonder afval door geretourneerde producten een tweede leven te geven. Door een combinatie van zelfontwikkelde software en logistieke processen weet BuyBay al deze waardevolle producten opnieuw te verkopen tegen de beste prijs. Op deze manier worden grondstoffen optimaal hergebruikt. Dit is niet alleen goed voor het milieu; fabrikanten krijgen geld voor hun waar en consumenten waar voor hun geld.



Maria Jimenez, hoofd van de Business Intelligence Group: “More than ever, the global society relies on innovation to help progress humanity and make our lives more productive, healthy and comfortable. We are thrilled to be honoring BuyBay as they are one of the organizations leading this charge and helping humanity progress.”



Een mooie erkenning, zegt CEO Arie Kuiper. “Met ons team van meer dan 250 BuyBayers werken we dagelijks toe naar een economie zonder afval. We zijn iedere dag trots dat wij met elkaar een bijdrage leveren aan een duurzame wereld.”



Over BuyBay



BuyBay is opgericht in 2014 met de missie om afvalverspilling tegen te gaan. BuyBay levert software, en verwerkt en verkoopt geretourneerde producten voor (web)winkeliers, distributeurs en merken. Door de inzet van pricing-algoritmes software voor diverse marketplaces zorgt BuyBay altijd voor een match met een geschikte koper tegen een goede prijs.