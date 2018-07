FANC krijgt 500.000 handtekeningen voor sluiting Tihange 2 en Doel 3

Op vrijdag 13 juli 2018 overhandigen de directeuren van WISE (Nld.), Nucléaire Stop Kernenergie, 11 Maart beweging (Belgie), Initiative Drei Rosen (D'land) een half miljoen handtekeningen aan het FANC. Om 11.00 uur geven zij een persconferentie.



Het gaat er om spannen. De sluiting van de Belgische kerncentrales zal een belangrijk onderwerp worden in de Belgische verkiezingscampagnes. Officieel is het uitgangspunt nu dat alle 7 kerncentrales uiterlijk in 2025 gesloten zullen zijn. Maar de Belgische nationalistische partij N-VA zegt al dat ze zich niet aan die afspraak zal houden als ze mee gaan regeren.



Andersom pleiten honderdduizenden Belgen, en de Nederlandse en Duitse overheid voor vervreogde sluiting van in elk geval de zogenaamde scheurtjesreactoren, Tihange 2 en Doel 3. Er is onvoldoende vertrouwen in het oordeel van de Belgische toezichthouder, het FANC, die op basis van door de nucleaire sector zelf uitgevoerd onderzoek heeft geconstateerd dat de scheuren in de reactorvaten onvoldoende reden zijn om de reactoren stil te leggen.



In de afgelopen maanden hebben de vier milieuorganisaties met elkaar 500.000 handtekeningen opgehaald. Die worden vrijdag de 13e overhandigd aan dhr. Hardeman, directeur-generaal van het FANC, het Federaal Agentschap van Nucleaire Controle. De FANC ontvangt alleen een delegatie van 4 en staat de pers niet toe bij het gesprek aanwezig te zijn. Op de stoep van het FANC zullen activisten van de 4 organisaties de eis voor vervroegde sluiting van TIhange 2 en Doel 3 ondersteunen.



Aansluitend geven de vier directeuren een persconferentie, in een cafe vlakbij het FANC.



- 13 juli 2018,vanaf 09.30, ingang van het FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel



- 13 juli 2018, 11.00, persconferentie, café Brewdog, Putterij 20, 1000 Brussel