Iraanse street artists ICY & SOT in Amsterdam voor opening tentoonstelling in Moco Museum

De Iraanse street artists ICY & SOT zijn vanavond aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ICY & SOT – A Moment of Clarity in het Moco Museum. Voorafgaand aan deze tentoonstelling is het creatieve duo, in opdracht van de Gemeente Amsterdam, aan de slag gegaan met twee zeecontainers bij het station Amsterdam Sloterdijk. Het controversiële werk van de ‘Banksy van Iran’, dat in eigen land verboden is, zal niet onopgemerkt blijven voor de inwoners van de hoofdstad. Vanaf 1 juni 2018 t/m 15 januari 2019 is de tentoonstelling ICY & SOT – A Moment of Clarity te zien en zal het - tezamen met de vaste Banksy collectie - de wanden van Villa Alsberg op het Museumplein sieren. Moco founder Kim Logchies co-cureerde de tentoonstelling samen met Anna Nooshin.



ICY & SOT



Het creatieve duo ICY (1985) en SOT (1991) vroegen in 2012 asiel aan in Amerika, daarmee kregen ze de kans om de straten van Tabriz in Iran te verruilen voor het imposante Brooklyn, New York. Sinds 2006 hebben zij met hun gelaagde stencils bijgedragen aan de Iraanse en internationale street art cultuur. Belangrijkste thema’s in hun werk zijn het belang van mensenrechten, ecologische rechtvaardigheid en sociale en politieke problemen. Het meest recente werk van ICY & SOT heeft een sculpturaal en interveniërend karakter, vaak geïnspireerd door milieukwesties, maar ook door de ‘travel ban’, waar Iraniërs onder lijden. Het werk van de broers verschijnt internationaal op muren en in galeries in onder andere Iran, de VS, Nederland, Duitsland, China en Noorwegen.



ICY & SOT exposeerden al diverse malen in Nederland. In 2011 werd een aantal van hun werken getoond tijdens de Twente Biënnale en vond een solo-tentoonstelling plaats in de Chiellerie Gallery in Amsterdam onder de naam ‘ICY & SOT From Iran’ georganiseerd door Lebowski-uitgever Oscar van Gelderen en kunstagente Manuela Klerkx. In 2014 exposeerde het duo samen met vrienden uit Tabriz in ABC Treehouse, Amsterdam. In de Voetboogsteeg nabij ABC Treehouse is nog steeds het werk ‘Rebellion’ te vinden dat onderdeel uitmaakt van een drieluik en in Moco te zien zal zijn. In 2016 verscheen bij Lebowski Publishers de monografie Let Her Be Free.



De street artists zijn tijdens hun bezoeken aan Nederland bij menig BN’er niet onopgemerkt gebleven. Zo verwierven Anna Nooshin, Claudia de Breij, Arie Boomsma en Hugo Borst werk van de broers. Vanaf 1 juni wordt een aantal van deze aankopen in bruikleen genomen door het Moco Museum en verrijken daarmee de collectie van ICY & SOT – A Moment of Clarity.



MOCO MUSEUM X ANNA NOOSHIN



Vanaf de eerste ontmoeting merkte Moco founder Kim Logchies dat Anna Nooshin een bijzondere klik had met het Moco Museum en besloot daarom met haar te gaan samenwerken. Er werd gezamenlijk gekozen voor ICY & SOT. Anna kon zich identificeren met de twee broers die evenals zij gevlucht zijn uit hun geboorteland Iran. Maar ook omdat beide partijen ondanks een onfortuinlijke start hun leven een positieve en inspirerende draai hebben kunnen geven. Begin maart reisden Anna en Kim af naar New York om de kunstenaars te ontmoeten en werken te selecteren voor de komende tentoonstelling. Anna is bij het gehele creatieve proces betrokken.



Voor meer foto's, bezoek: https://we.tl/xZmSf1DWjk



ICY & SOT – A Moment of Clarity



Vanaf 1 juni 2018 t/m 15 januari 2019



http://www.mocomuseum.com/