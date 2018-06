Persuitnodiging Brexit-bijeenkomst met Minister Schouten op 28 juni

Brexit kan een enorme impact hebben op de agro- en voedingssector. Van de kassenbouwer tot de bloemenkweker tot de producent van maaltijden. Allemaal krijgen ze er mee te maken. Onder de noemer ‘hulp bij brexit’ organiseren LTO Nederland, het ministerie van LNV, VNO-NCW en MKB-Nederland daarom een speciale bijeenkomst voor ondernemers uit de agrosector. Deze bijeenkomst past in een serie bijeenkomsten van overheid en ondernemersorganisaties om ondernemers te helpen met hun voorbereiding op Brexit.



Nederland grootste agro-exporteur naar het VK



Nederland is de grootse agro-exporteur naar het VK (ca. € 9 mld.). Zo’n 10% van onze agrarische uitvoer gaat daarmee naar het VK. Brexit kan groot effect hebben op deze goede uitgangspositie. Zo kunnen toekomstige handelsbarrières -als extra controles aan de grens- groot effect hebben. Ook zal de concurrentie op de Europese markt naar verwachting toenemen bij moeilijker toegang tot de Britse markt.



Experts praten u bij



De bijeenkomst vindt plaats in Naaldwijk in de veiling van Flora Holland. Tijdens de bijeenkomst praten Minister Schouten (LNV), Marc Calon (LTO Nederland), Hans de Boer (VNO-NCW) en experts van de Rabobank, Douane en NVWA ondernemers bij over hoe Brexit de agrosector kan raken en wat u nu al kunt doen om kansen te benutten en risico’s te ondervangen.



Het programma



13.00 uur - Ontvangst deelnemers



13.30 uur - Opening door de dagvoorzitter Stefan Wijers



13.40 uur - Speech minister Schouten



14.00 uur - Duo-interview Hans de Boer en Marc Calon



14.15 uur - Korte film



14.20 uur - Economenpanel met Ester Barendregt en Harry Smit van de Rabobank



14.35 uur - Paneldiscussie met experts van de douane, NVWA, ondernemers en de Rabobank



14.50 uur - Afsluiting en samenvatting door de dagvoorzitter



15.00 uur - Borrel en gelegenheid tot netwerken. Ook zijn er diverse specialisten van de douane, keuringsdiensten en vele andere partijen om vragen over Brexit door te nemen.



Doelgroep



De bijeenkomst is gericht op ondernemers (en hun vertegenwoordigers) uit de agrosector. Van producenten (telers en boeren) tot de voedselverwerkende industrie, kassenbouwers, agrologistieke bedrijven, tussenhandel, etc.



Pers kan zich nog aanmelden



Journalisten die aanwezig willen zijn kunnen zich hier aanmelden https://www.vno-ncw.nl/agenda/brexit-bijeenkomst-voor-de-agrosector of stuur simpelweg een mail naar dellemijn@vnoncw-mkb.nl