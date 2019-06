Orgel Festival Holland van 21 t/m 28 juni in Grote Kerk Alkmaar

Van 21 tot en met 28 juni wordt in de Grote Kerk van Alkmaar het tweejaarlijkse Orgel Festival Holland gehouden. Dit festival brengt eeuwenoude muzikale tradities tot leven. Centraal staan daarbij het door Jan van Covelens gebouwde orgel uit 1511 en het uit 1725 stammende grote orgel van Frans Caspar Schnitger. Tijdens het festival wordt in de Grote Kerk muziek van internationale componisten gespeeld door musici uit alle windstreken. Een bijzonder festival-onderdeel is het Internationaal Schnitger Orgelconcours. Tien jonge organisten worden beoordeeld door een vakjury van gelouterde musici. De belangstelling was groter dan ooit. Er meldden zich 45 kandidaten uit 13 landen.



De stadsbestuurders van Alkmaar gingen bij hun keuze voor de van origine Duitse orgelmaker Jan van Covelens bewust uit van kwaliteit en status. Hij was destijds een vooraanstaand vernieuwer. En in 1725 transformeerde Frans Caspar Schnitger – eveneens uit Duitsland - het grote orgel tot een instrument van wereldklasse. Beide Alkmaarse orgels staan internationaal bij organisten en orgelliefhebbers zeer hoog aangeschreven.



Het festivalprogramma biedt veel variatie. Zoals op vrijdag 21 juni om 12.00 uur een Kaasmarktconcert door Pieter van Dijk en om 14.00 en 19.00 uur twee eerste concoursrondes. Het officiële openingsconcert staat voor zaterdag 22 juni om 20.15 uur geprogrammeerd met de jonge zangers van het Schotse St. Salvator’s Chapelchoir of St. Andrews onder leiding van Claire Innes-Hopkins en de Brusselse organist en componist Bernard Foccroulle. Met muziek van onder anderen Orlando di Lasso, Foccroulle en Gustav Holst. Verder zijn er tijdens het Orgel Festival Holland lunch- en avondconcerten en een symposium met als titel ‘De betere Schnitger’. Woensdagavond 26 juni is er een dubbelconcert en spelen Hannes Minnaar (piano) en Wolfgang Zerer (orgel) muziek van Bach. Minnaar begint in Theater De Vest en daarna neemt Zerer het in de vlakbij gelegen Grote Kerk van hem over.



De belangstelling voor het Internationaal Schnitger Orgelconcours was dit jaar overweldigend. Nog nooit hoopten zó veel organisten mee te mogen doen. Na een intensieve voorselectie en vele uren luisteren naar de ingezonden opnames koos de jury tien deelnemers: Victor Manuel Baena de la Torre (Spanje), Oliver Brett (Verenigd Koninkrijk), Gerwin Hoekstra (Nederland), Freddie James (Verenigd Koninkrijk), Heejin Kim (Zuid Korea), Antõnio Pedrosa (Portugal), Owen Reid (USA), Daniel Seeger (Duitsland), Vittorio Vanini (Italië) en Edith Yam (Australië).



Zij zijn traditiegetrouw uitgenodigd voor een kennismakingsweekend, ontmoetten daar hun medestrijders en konden ook kennis maken met de concours-orgels. De loting voor de eerste ronde vindt plaats op dinsdag 18 juni. De overgeleverde composities van Jan Pietersz. Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach en Piet Kee zijn het materiaal waarmee de tien kandidaten van het Internationaal Schnitger Orgelconcours elkaars krachten meten. In drie ronden moeten ze van vijf juryleden - Martin Böcker (D), Wolfgang Zerer (D), Krzysztof Urabaniek (P), Bernard Foccroulle (B) en Bas de Vroome (NL) - de hoogste waardering voor spel en interpretatie weten te verwerven.



Voor orgelliefhebbers zijn er diverse concerten met steeds een ander programmathema. Pieter van Dijk laat de ‘Franse’ Bach horen, ofwel composities waarbij Bach zich door Franse collega’s liet inspireren. Cees van der Poel en Gerben Gritter spelen muziek van onbekende tijdgenoten van Frans Caspar Schnitger en Bas de Vroome laat horen hoe sterk de relatie is tussen het werk van de begaafde Hugo Distler en diens grote voorbeeld Bach.



De Internationale Orgelacademie is het educatieve onderdeel van het festival. De academie biedt organisten en liefhebbers de kans te leren van de kunde en kennis van gelouterde musici als de juryleden zijn. Diverse masterclasses en een excursie naar Purmerend staan garant voor een onvergetelijke ervaring.



Het volledige programma van het Orgel festival Holland is te vinden op www.orgelfestivalholland.nl Kaarten kunnen worden besteld via www.klassiekemuziek.nl