'Nieuw energielabel kost soms wel 300 euro'

De prijs van het nieuwe energielabel voor woningen ligt tussen de 190 en 300 euro, zo blijkt uit een eerste scan van qbis.nl, de website waar huiseigenaren een energielabel kunnen aanvragen als ze hun woning verkopen. Opvallend is dat op veel websites van energieadviseurs nog niets staat over het energielabel voor woningen, of alleen informatie voor zakelijke klanten.



Omdat de meerwaarde van het nieuwe energielabel nog verre van duidelijk is, blijven wij pleiten voor een betaalbare variant dat de nieuwe eigenaar wel helpt bij het verduurzamen van de woning. Zestig procent van de woningen in Nederland had eind 2020 een vastgesteld energielabel.



Maud Weide is Beleidsadviseur Verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis