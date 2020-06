Ronnie Flex verkoopt zijn kleding op United Wardrobe

De kledingkast van Ronnie Flex is er een uit duizenden. Komende woensdag 10 juni om 16.00 gaat zijn kast open voor publiek en verkoopt Ronnie een deel van zijn kleding, schoenen en accessoires via United Wardrobe. Zijn account is nu al te volgen via het platform voor tweedehands kleding.



Merken en items



Ronnie Flex experimenteert graag met mode en draagt de meest uitlopende outfits, waarbij hij high street en designer combineert. De rapper is niet voor niets al eens uitgeroepen tot de best geklede man van Nederland. Op United Wardrobe zal hij items verkopen van topmerken als Comme des Garçons, Gucci, Stone Island, Acne Studios en heel veel exclusieve sneakers. Wie weet loopt er straks iemand anders op een paar schoenen waarop Ronnie een van zijn populaire tracks heeft geproduceerd.



Unieke samenwerking



‘De samenwerking kwam heel natuurlijk tot stand,’ vertelt Thijs Verheul, oprichter en verantwoordelijk voor de influencersamenwerkingen bij United Wardrobe. “We werken al met veel anderen artiesten van SPEC (artiestenmanagementbureau, red.), zoals met Monica Geuze. Toen ik van mijn contactpersoon te horen kreeg dat Ronnie Flex zijn kast had opgeruimd, wist ik niet hoe snel ik dit geregeld moest hebben. Ik ben er trots op dat Ronnie zijn unieke items via ons platform wil verkopen, en hoop dat we er veel van onze gebruikers heel blij mee kunnen maken.’



De kleding, schoenen en andere items van Ronnie Flex zullen woensdag om 16:00 beschikbaar zijn op zijn United Wardrobe account: https://unitedwardro.be/ronnie2020