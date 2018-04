Al meer dan 15.000 high-speed e-bikes geregistreerd in Nederland

Amsterdam, 11 april – Uit onderzoek van Fietsenwinkel.nl is gebleken dat er meer dan 15.000 high-speed e-bikes op onze wegen te vinden zijn. High-speed e-bikes zijn elektrische fietsen met een ondersteuning tot maximaal 45 km/u. Deze high-speed e-bikes, ook wel speed-pedelecs genoemd, moeten verplicht worden geregistreerd bij het RDW. Sinds 1 januari 2017 geldt er een geel kentekenplicht voor dit soort modellen. Een jaar geleden waren er slechts 10.000 geregistreerde modellen.



De grote stijging komt mede door een verandering in Europese regelgeving. Sinds 1 januari 2018 moeten high-speed e-bikes voorzien zijn van een remlicht en een claxon. Modellen die hier niet van zijn voorzien worden niet goedgekeurd, tenzij deze voor de invoering van de nieuwe regels ten naam zijn gesteld. Omdat bedrijven niet wilden eindigen met niet-verkoopbare voorraad zijn er in december van vorig jaar bijna net zoveel speed-pedelecs geregistreerd als in de rest van 2017.



Dat de snelle elektrische fietsen stijgen in populariteit is een trend die al langer gaande is. “Consumenten willen vaak eerst testen waar ze mee te maken hebben. Elk jaar vragen steeds meer mensen een proefrit op een speed-pedelec aan. Vooral als woon-werk vervoer is het een populair product”, aldus Davy Louwers, CCO van Fietsenwinkel.nl.



Verder valt op uit het onderzoek dat de meeste bezitters van een high-speed e-bike zich bevinden in de leeftijd van 50 – 59 (37%). Veertigers komen op de 2e plek (27%) gevolgd door zestigers (17%). Daarnaast is te zien dat de elektrische fietsen met ondersteuning tot 45 km/u vooral populair zijn in niet-stedelijke gebieden. Van de 100.000 inwoners hebben 226 hiervan een speed-pedelec, tegenover 89 bezitters in stedelijke gebieden. Op de website van Fietsenwinkel.nl is de volledige uitkomst van het onderzoek te vinden: https://www.fietsenwinkel.nl/onderzoek-sp-2018