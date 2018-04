‘Vijf regionale bijeenkomsten over Brexit voor ondernemers’

Eind mei/begin juni organiseren MKB-Nederland, VNO-NCW en de Ministeries van EZK en BZ vijf regionale Brexit-bijeenkomsten voor ondernemers. Deze 'HulpbijBrexit on tour'-bijeenkomsten zijn gratis en voor alle ondernemers toegankelijk. De bijeenkomsten vinden verspreid over heel Nederland plaats en worden ondersteund door o.a. de banken, Evofenedex, KPMG en LTO Nederland.



Experts



Ondernemers worden tijdens de bijeenkomsten kort bijgepraat over de laatste stand van zaken door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en bijvoorbeeld Europarlementariërs uit uw regio. Aansluitend vindt een gesprek plaats met experts van ABN-AMRO, ING, Rabobank, de douane, Evofenedex en tal van anderen. Ondernemers kunnen hier terecht met al hun vragen, om zo te zorgen dat zij optimaal voorbereid zijn op de Brexit.



Hulp bij Brexit on tour: 5 bijeenkomsten verspreid over Nederland



Alle bijeenkomsten zijn van 15.30 tot 18.00 uur. Deelname is gratis voor alle ondernemers. Aanmelden is verplicht en kan via deze link: https://www.vno-ncw.nl/hulpbijbrexitontour Aansluitend is er een borrel en gelegenheid tot netwerken.



Di. 29 mei 2018 | Amsterdam



Planetarium Amsterdam (Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam-Zuidoost)



Di. 5 juni 2018 | Roermond



TheaterHotel De Oranjerie | (Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond)



Do. 7 juni 2018 | Apeldoorn



Van der Valk Hotel – De Cantharel (Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn)



Di. 12 juni 2018 | Oranjewoud (bij Heerenveen)



Golden Tulip Tjaarda (Kon. Julianaweg 98, 8453 WH Oranjewoud)



Do. 14 juni 2018 | Hoeven (bij Breda/Roosendaal)



Conferentiecentrum Bovendonk (Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven)



De verwerking van uw aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie. Contactpersoon voor deze bijeenkomsten is Kitty Dellemijn, +31 70 3490 374, dellemijn@vnoncw-mkb.nl.



HulpbijBrexit



De bijeenkomsten vinden plaats onder de noemer #hulpbijbrexitontour, naar de gelijknamige campagne Hulp bij Brexit. Daar vinden ondernemers informatie over Brexit en wat ze nu al aan maatregelen kunnen nemen nu de tijd tot Brexit steeds korter wordt en een goede voorbereiding essentieel is. Sinds enkele weken kunnen ondernemers met dank aan de KvK en RVO ook een speciale impact scan doen. Klik hier: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/brexitimpactscan/#/welkom