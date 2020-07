Martho Flexwerk teleurgesteld in FNV na negatieve tweet

Uitzendbureau begeleidde werknemer wel degelijk na bedrijfsongeval



EMMELOORD – Uitzendbureau Martho Flexwerk in Emmeloord neemt het FNV Bondgenoten kwalijk dat de vakbond een negatieve tweet op Twitter plaatste na een bedrijfsongeval met een van zijn werknemers. Door geen hoor en wederhoor te plegen en foute informatie te verspreiden zet de FNV het uitzendbureau in een kwaad daglicht, aldus Martho.



Woensdag 15 juli liep een werknemer van Martho Flexwerk brandwonden op tijdens de uitoefening van zijn werk bij een van de opdrachtgevers van het uitzendbureau. De jobcoach van Martho Flexwerk werd meteen gebeld en is direct naar de werkplek gegaan om hulp te verlenen. Na aankomst nam de jobcoach de werknemer mee naar de huisarts



De huisarts behandelde de werknemer en maakte met hem een vervolgafspraak voor vrijdag 17 juli. Daarbij werd duidelijk aangegeven dat hij direct contact moest opnemen met de huisarts en met Martho als daartoe aanleiding zou zijn. In de tussentijd heeft Martho meermaals contact gehad met de werknemer om te toetsen of zijn situatie stabiel was.



FNV Bondgenoten plaatste donderdag 16 juli een negatieve tweet over het voorval, die in de media werd opgepakt. Daarna ontstond een negatieve discussie en er werden door de Tweede Kamer zelfs vragen gesteld aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarin wordt gesuggereerd dat Martho de werknemer aan zijn lot heeft overgelaten, wat dus volstrekt niet het geval is.



Martho Flexwerk betreurt dat de medewerker betrokken is geraakt bij een bedrijfsongeval en hoopt van harte dat hij spoedig zal herstellen. Het uitzendbureau is teleurgesteld in de handelwijze van het FNV, met name omdat de vakbond niet heeft geïnformeerd hoe de situatie in elkaar zat, met alle nadelige gevolgen van dien voor Martho.



Het uitzendbureau benadrukt dat het in deze situatie heeft gehandeld volgens de protocollen die hiervoor gelden en dat het goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De werknemer is ook meteen ziekgemeld.