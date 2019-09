Uniek Sporten en Nederlandse Loterij verrassen gehandicaptensport

Nieuwegein, 26 september 2019 – Meervoudig wereldkampioen Jetze Plat heeft vanmiddag op de Aangepast Sportendag tijdens de Nationale Sportweek twee cheques ter waarde van 8.000 euro uitgereikt aan verenigingen in Nieuwegein. Uniek Sporten, onderdeel van Fonds Gehandicaptensport, en Nederlandse Loterij zetten verenigingen die gehandicaptensport mogelijk maken op deze dag extra in het zonnetje.



Verenigingen ontvangen extra ondersteuning



Uniek Sporten en Nederlandse Loterij zijn dit jaar weer partner van de Nationale Sportweek. Tijdens de Aangepast Sportendag in Nieuwegein, waarbij 175 sporters met een beperking de kans krijgen om verschillende sporten uit te proberen, hebben zij twee verenigingen in het zonnetje gezet. Zwemvereniging Aquarijn en Wielervereniging Het Stadion ontvingen een cheque van Jetze Plat ter waarde van 8.000 euro. De meervoudig wereldkampioen is ambassadeur van Uniek Sporten, Nederlandse Loterij en de Nationale Sportweek. “Ik vind het belangrijk dat sporten voor iedereen met een beperking toegankelijk wordt gemaakt, omdat ik als geen ander weet wat sport met je kan doen. Het geeft mij kracht, vrijheid en zelfvertrouwen. Ik ben dan ook blij dat ik als ambassadeur een bijdrage mag leveren aan dit prachtige initiatief, ”aldus Plat.



Het hele jaar door sporten



De twee verenigingen zijn ontzettend blij met de ondersteuning die ze krijgen. Zo zegt Geert van Eyck van Wielervereniging Het Stadion. “Wij zijn een inclusieve sportvereniging met 375 wielrenners en 35 handbikers. Dimitri, student fysiotherapie traint ons elke zaterdagochtend van maart tot en met september. Door de bijdrage van Nederlandse Loterij kunnen wij fitnessapparaten aanschaffen, waardoor we ook in de winter kunnen trainen ter voorbereiding op een wedstrijd zoals de Handbikebattle in Oostenrijk. Dat is natuurlijk fantastisch!” Ook bij zwemvereniging Aquarijn zijn ze blij: “Door de bijdrage van Nederlandse Loterij kunnen wij nu ook een waterbasketbalteam opstarten”, aldus Kees van Rooyen en Rens Wisselo projectleiders van het Waterbasketbal bij Aquarijn.



Sport doet iets met je



De Nationale Sportweek staat dit jaar in het teken van “Sport doet iets met je”. En zeker voor mensen met een beperking kan sport veel betekenen. Zo vertelt wethouder John van Engelen van Sport: “In Nieuwegein werken we met sportverenigingen, sportclubs en met buurtsportcoaches in de wijk samen om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Zo is er aangepast sportaanbod, waardoor kinderen en volwassenen met een beperking ervaren dat sport en bewegen gewoon kan! Sport doet iets met je, het vergroot je zelfvertrouwen.” Joost Zuure, manager Sponsoring, Goede Doelen en Sport Nederlandse Loterij vertelt: “De Nationale Sportweek was dan ook een perfect moment om de verenigingen die gehandicaptensport mogelijk maken en zoveel voor hun leden betekenen in het zonnetje te zetten.”



Partnership Uniek Sporten en Nederlandse Loterij



Nederlandse Loterij is al vele jaren trotse partner van Fonds Gehandicaptensport, maar is dit jaar ook de eerste partner van Uniek Sporten, een platform waar mensen met een beperking worden geïnspireerd, gefaciliteerd en geactiveerd om te sporten. “Dit sluit perfect aan bij de missie van Nederlandse Loterij om heel Nederland gelukkiger, gezonder en sportiever te maken. We willen hierbij niet alleen de top ondersteunen, maar ook de breedtesport, waaronder gehandicaptensport”, aldus Joost Zuure.