Persbericht: YoungOnes ziet ruime verdubbeling logistieke dagklussen

Het online freelance platform YoungOnes ziet sinds het begin van de coronacrisis een flinke toename in het aantal logistieke dagklussen dat online wordt geplaatst. In de week voor de eerste corona-maatregelen (2 tot en met 8 maart) werden er 250 logistieke dagklussen op het platform gezet. Afgelopen week (30 maart tot en met 5 april) waren dit er 520, wat neerkomt op een stijging van 108 procent. Hiermee is het aandeel van logistieke dagklussen bijna 50 procent van het totale aanbod aan dagklussen op het platform. Ook het aantal freelancers dat op logistieke klussen reageert, is met bijna de helft toegenomen: van 854 naar 1254.



“Normaal zien we een heel divers aanbod op ons platform, met freelance dagopdrachten in de horeca, retail, fieldmarketing en voor evenementen”, zegt Pim Graafmans, Managing Director van YoungOnes. “Met de sluiting van bars en restaurants, en de afgelaste events valt nu een groot deel van die klussen op het platform weg. Maar waar er aan de ene kant een stop op de opdrachten zit, zien we aan de andere kant dat (online) supermarkten en webshops hoogtij vieren. Ze zoeken winkel-, en magazijnmedewerkers, en ook inventariseerders zijn hard nodig. Daarvoor doen ze nu, meer dan normaal, een beroep op freelancers via ons platform.”



Bijzondere klussen



Het platform ziet ook een opkomst van klussen die er voorheen niet geplaatst werden. Zoals kassaschermplaatsers, winkelportiers en desinfecteerders voor winkelmandjes, om de regels rondom het coronavirus op te volgen. “Dit soort klussen zijn erg populair onder de freelancers”, zegt Pim. “Het is mooi om te zien dat de wendbaarheid en flexibiliteit van het platform zich ook in crisistijden echt bewijzen.”



Over YoungOnes



Freelance klusplatform Youngones matcht freelancers en opdrachtgevers met tijdelijke klussen. De dagklussen die op het platform aangeboden worden - de zogenaamde gigs - variëren van opdrachten in de horeca, retail en logistiek tot fieldmarketing en evenementenbranche. YoungOnes is in 2017 ontstaan als tech-start-up uit het YoungCapital-fund en heeft inmiddels meer dan 80.000 matches gemaakt tussen opdrachtgevers en freelancers.